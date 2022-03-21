快訊／民進黨4議員挺陳時中選台北市長　她找舞獅助陣推林佳龍

▲北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧21日領表投入民進黨議員提名初選。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員初選登記首（21）日，現任台北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧一早到黨部領表，並且呼籲台北市長人選提名衛福部長陳時中，盼對方成為「選舉最強母雞」；而台北市議員陳怡君也現身黨部領表，不過提及的母雞人選則是前交通部長林佳龍，認為對方有中央、地方經驗，是最好的選擇。

台北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧於21日上午8時40分抵達民進黨台北市黨部，並領取表格登記議員初選，只見4人手持印有自己姓名的看板之外，名字看板旁邊還寫上衛福部長陳時中。

蘇系議員王閔生表示，今天4名議員共同領表，就是希望大家一起站出來共同呼籲，希望民進黨中央能提名陳時中擔任「選舉最強母雞」，因為陳時中讓台灣在這2年期間安然度過疫情，甚至達到世界第一名結果，相信陳時中過去處理防疫工作的沉著冷靜、協調各單位對抗疫情，面對北市未來少子化、人口老化等議題，可以為北市帶來更好的發展。

被問到跨派系支持陳時中選台北市長，英系議員吳沛憶指出，他們4人是同一個質詢組，基層對於陳時中參選2022台北市長的期待呼聲很高，所以他們也認為議會要有強力支持，順利推動台北市未來的新政策跟方向；而以陳時中在去年疫情嚴重時，面對在野黨質疑，也用非常高的智慧和EQ處理，所以他們才站出來支持陳時中擔任最強母雞。

至於外傳林佳龍也想選台北市長，王閔生說，每天在基層跟民眾溝通時，聽到基層對陳時中的支持呼聲最高，至於林佳龍學經歷非常完整，也當過直轄市長，現階段就是扮演為黨舉才的角色，「以他的經歷，我相信我們在執政方面或總統各方面安排，一定會有更好發揮的位置。」

另外，關於前副總統陳建仁也被點名參選台北市長？王閔生回應，陳建仁是全國民眾都尊敬的一位長者，以對方這麼高的格局，可以為國家做更多貢獻。

而搶到頭香的正國會派系、台北市議員陳怡君則找來舞龍舞獅助陣，被問到其他派系議員呼籲陳時中當最強母雞，陳怡君認為，民進黨人才濟濟，不只是陳時中而已，林佳龍也是非常好的人選。

陳怡君表示，林佳龍從過去學運世代再到中央部會首長經驗，以及台中市執政的強而有力成績，「我想林佳龍擁有最堅強的執政團隊，且又年輕有體力，是最好的人選，可拿下這席台北市長。」

正國會台北市議員江志銘也提及，台北市人口不斷下滑，缺少成為國際都市的競爭力，所以台北市長需要的是擁有國際宏觀視野的人，包括對重大建設有經驗，才能帶領台北市邁向有競爭力的國際城市，他認為林佳龍過去擔任台中市長期間，很多重大建設至今仍受到市民肯定，加上還擔任過交通部長，這對於台北市來講是非常好的人選。

被問到基層聲音挺誰出來選台北市長？江志銘說，陳時中因為防疫表現受各界肯定，目前呼聲非常高，但若以整個城市規劃來講，他認為林佳龍是非常好的人選，希望黨中央慎重考慮。

▼北市議員陳怡君。（圖／記者袁茵攝）