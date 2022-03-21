　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨4議員挺陳時中選台北市長　她找舞獅助陣推林佳龍

▲▼北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧21日領表投入民進黨議員提名初選。（圖／記者袁茵攝）

▲北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧21日領表投入民進黨議員提名初選。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員初選登記首（21）日，現任台北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧一早到黨部領表，並且呼籲台北市長人選提名衛福部長陳時中，盼對方成為「選舉最強母雞」；而台北市議員陳怡君也現身黨部領表，不過提及的母雞人選則是前交通部長林佳龍，認為對方有中央、地方經驗，是最好的選擇。

台北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧於21日上午8時40分抵達民進黨台北市黨部，並領取表格登記議員初選，只見4人手持印有自己姓名的看板之外，名字看板旁邊還寫上衛福部長陳時中。

蘇系議員王閔生表示，今天4名議員共同領表，就是希望大家一起站出來共同呼籲，希望民進黨中央能提名陳時中擔任「選舉最強母雞」，因為陳時中讓台灣在這2年期間安然度過疫情，甚至達到世界第一名結果，相信陳時中過去處理防疫工作的沉著冷靜、協調各單位對抗疫情，面對北市未來少子化、人口老化等議題，可以為北市帶來更好的發展。

▲▼北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧21日領表投入民進黨議員提名初選。（圖／記者袁茵攝）

被問到跨派系支持陳時中選台北市長，英系議員吳沛憶指出，他們4人是同一個質詢組，基層對於陳時中參選2022台北市長的期待呼聲很高，所以他們也認為議會要有強力支持，順利推動台北市未來的新政策跟方向；而以陳時中在去年疫情嚴重時，面對在野黨質疑，也用非常高的智慧和EQ處理，所以他們才站出來支持陳時中擔任最強母雞。

至於外傳林佳龍也想選台北市長，王閔生說，每天在基層跟民眾溝通時，聽到基層對陳時中的支持呼聲最高，至於林佳龍學經歷非常完整，也當過直轄市長，現階段就是扮演為黨舉才的角色，「以他的經歷，我相信我們在執政方面或總統各方面安排，一定會有更好發揮的位置。」

另外，關於前副總統陳建仁也被點名參選台北市長？王閔生回應，陳建仁是全國民眾都尊敬的一位長者，以對方這麼高的格局，可以為國家做更多貢獻。

而搶到頭香的正國會派系、台北市議員陳怡君則找來舞龍舞獅助陣，被問到其他派系議員呼籲陳時中當最強母雞，陳怡君認為，民進黨人才濟濟，不只是陳時中而已，林佳龍也是非常好的人選。

陳怡君表示，林佳龍從過去學運世代再到中央部會首長經驗，以及台中市執政的強而有力成績，「我想林佳龍擁有最堅強的執政團隊，且又年輕有體力，是最好的人選，可拿下這席台北市長。」

正國會台北市議員江志銘也提及，台北市人口不斷下滑，缺少成為國際都市的競爭力，所以台北市長需要的是擁有國際宏觀視野的人，包括對重大建設有經驗，才能帶領台北市邁向有競爭力的國際城市，他認為林佳龍過去擔任台中市長期間，很多重大建設至今仍受到市民肯定，加上還擔任過交通部長，這對於台北市來講是非常好的人選。

被問到基層聲音挺誰出來選台北市長？江志銘說，陳時中因為防疫表現受各界肯定，目前呼聲非常高，但若以整個城市規劃來講，他認為林佳龍是非常好的人選，希望黨中央慎重考慮。

▼北市議員陳怡君。（圖／記者袁茵攝）

▲▼北市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧21日領表投入民進黨議員提名初選。（圖／記者袁茵攝）

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

24小時內3起停電　國民黨轟：蘇貞昌果真最「欠電」

5萬人重返國民黨　朱立倫「同舟計畫」厚實基層戰力

東航載132人失事　蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

內湖、新店、高雄接連停電　她諷：難怪蘇貞昌不敢承諾蔣萬安

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

八軍團203旅砲兵營教召第3天　機槍、步槍、手槍機械訓練登場

李棟樑將卸任軍友社理事長　邱國正頒二等雲麾勳章：有官兵的地方就有他

鄭運鵬建議國考廢考國文　「年輕人不應把青春浪費在古文上」

快訊／北市校園微解封　本週六起國小假日開放操場、球場

雙北高1日3停電炸鍋了！「確定案例」梗圖秒出　狂酸：動保入憲

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

24小時內3起停電　國民黨轟：蘇貞昌果真最「欠電」

5萬人重返國民黨　朱立倫「同舟計畫」厚實基層戰力

東航載132人失事　蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

內湖、新店、高雄接連停電　她諷：難怪蘇貞昌不敢承諾蔣萬安

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

八軍團203旅砲兵營教召第3天　機槍、步槍、手槍機械訓練登場

李棟樑將卸任軍友社理事長　邱國正頒二等雲麾勳章：有官兵的地方就有他

鄭運鵬建議國考廢考國文　「年輕人不應把青春浪費在古文上」

快訊／北市校園微解封　本週六起國小假日開放操場、球場

雙北高1日3停電炸鍋了！「確定案例」梗圖秒出　狂酸：動保入憲

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

政治熱門新聞

綠委建議廢考國文　年輕人不應浪費在古文

蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

24小時內3起停電　國民黨轟：蘇貞昌果真最「欠電」

快訊／AZ、莫德納、BNT、高端將過期　蘇貞昌下令：確實執行銷毀

5萬人重返國民黨　朱立倫「同舟計畫」厚實基層戰力

確診男曾到士林夜市　北市將發80封細胞簡訊

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

屏東初選競爭激烈！綠營民調：周春米32.3%領先

內湖、新店、高雄接連停電　她諷：難怪蘇貞昌不敢承諾蔣萬安

陳其邁做到了！高雄實現「零舉債」目標

快訊／蘇貞昌：國民黨執政因動物導致停電有3000件

陸軍21砲指部有雷霆2000火箭車　內部電腦主機竟遭竊

曹興誠：保衛中華民國需要兩國論

2024總統大選支持朱立倫？　呂秀蓮拋「需要2大條件」

更多熱門

相關新聞

參加嘉義婚宴　北市男確診足跡曝光

參加嘉義婚宴　北市男確診足跡曝光

指揮中心20日宣布，新增3例本土個案，分別為台北市、嘉義縣和台南市，其中嘉義縣（案22013）與台北市（案22039）都與3月13日婚宴群聚有關。台北市衛生局20日晚間公布案22039足跡，包括曾於17日到家樂福三民店、18日到屈臣氏、徐淮人家、建發號傳統豆花等地方。

地板太滑！教育盃「學童撞籃球架骨折」急送醫

地板太滑！教育盃「學童撞籃球架骨折」急送醫

公寓外牆倒塌　7戶受影響「暫居親友家」

公寓外牆倒塌　7戶受影響「暫居親友家」

陳佩琪要陳時中別怒　提東洋BNT破局

陳佩琪要陳時中別怒　提東洋BNT破局

再興社區外牆崩塌削掉樓下陽台　建管處「非海砂屋」：有違建就拆

再興社區外牆崩塌削掉樓下陽台　建管處「非海砂屋」：有違建就拆

關鍵字：

北市台北市台北市政府民進黨陳怡君王閔生許家蓓吳沛憶陳慈慧

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面