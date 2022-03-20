陳佩琪要陳時中別怒！提東洋BNT破局　 若打疫苗「可減少部分人命流失」

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委鄭麗文16日批評衛福部長陳時中，台灣因新冠疫情死了800多人，讓陳時中情緒激動反嗆不要牽拖，更引來一堆網友灌爆鄭麗文臉書替陳時中聲援。台北市長柯文哲的妻子陳佩琪20日直言，陳時中無須動怒，拿出數據就好，不過又提及東洋買BNT破局一事，認為若這些人早點有疫苗打，儘管結果並非全部不同，但至少有部分可避免。

針對鄭麗文質詢陳時中引發爭議一事，陳佩琪20日於臉書表示，陳時中無須動怒，醫院面對短期有大量類似原因的死亡個案，都會討論死亡率和死亡原因，並且跟國外做比較，如果死亡率比較低，就可以說服立委，陳時中若當場忘記數據，也可詢問旁邊的幕僚，「所以說部長（陳時中）真的毋須動怒， 拿出數據來就好。」

▲衛福部長陳時中。（資料圖／記者屠惠剛攝）

話鋒一轉，陳佩琪突然提到東洋買BNT破局一事，「這是2020年的事了，隔年5月中社區大爆發，陸續死亡800多人，這些人若是早點有疫苗打，結果是否會不同？相信不是全然， 但至少有部分是可避免的。」

陳佩琪指出，東洋買賣最後破局，不知道為何破局的原因，是太貴、印有「復必泰」字眼？還是有人介入要利益？或是像指揮中心後來說的申請文件沒備齊，「反正不知道，最終就是破局了。」

陳佩琪表示，後來慈善團體買的BNT價格與東洋當初談得差不多，來貨也出現復必泰代理商字眼，「若是用東洋證件備不齊這理由，個人覺得就像停電是鳥、猴子、松鼠和蛇的責任一樣，讓人聽不下去。」美國都打多少了，連美國總統都公開接種，「我們還要什麼BNT合格輸入證件和申請文件？若真有需要官式文件，電子郵件寄一寄不就好了。」

陳佩琪提及，東洋購買BNT破局後，2021年想購買BNT的慈善團體一直在困難重重中努力，期間高端通過國內EUA，台灣就買了500萬劑「既沒過三期、也沒WHO認證的高端疫苗，並在8月23日開打， 且價格幾乎等同BNT。」

最後，陳佩琪說，這些死亡者或許都合併有慢性病，但有慢性病的長者能在疫情大爆發前得到打疫苗機會，後續800條人命的流失是否可以減少？相信不是全然，但至少是部分，也是執政者當時可以做的事情；每個家屬對親人都是懷抱希望的，陳時中說BNT破局不後悔，被問到800多條人命時沒檢討，只見鄭麗文臉書被灌爆，「所以這些人死都是應該的？不知這些亡者的家屬聽了有何感想？」