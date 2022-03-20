文山區公寓外牆倒塌！7住戶受影響「暫居親友家」　今早開放返家拿物品

▲再興社區外牆大面積倒塌。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市文山區再興社區一棟公寓於19日發生外牆倒塌意外，所幸無人傷亡，目前已疏散社區70多名住戶。文山區興家里長劉宗勳表示，已經開放居民拿個人物品，目前受到影響的住戶都暫時居住在親友家中。

針對再興社區公寓於19日發生頂樓外牆倒塌意外，文山區興家里長劉宗勳20日上午接受訪問時表示，已於今天上午8時30分至10時30分開放民眾返回住家，領取自己的貴重物品，而區公所也有派人陪同進屋。

至於住戶目前狀況為何？劉宗勳指出，受影響的7戶現在都住在親戚朋友家，目前沒有問題，不需要安置；而工程於19日初步告一段落，接下來會有公會派人進屋，檢查該棟房屋有無受損。

建管處專委鄭大川也提及，19日已針對現場危險物做處理，並於20日完成清除作業，同時由三大土木技師公會到場進行建物結構鑑定工作，待找到事發原因後，再視肇因決定如何處理。

另外有關周邊的關愛之家孩童被疏散，關愛之家創辦人楊婕妤說，外牆崩塌的是隔壁棟頂樓，並非關愛之家公寓，且孩童平時並未居住在此，只是19日剛好有辦活動，目前孩童並無安置需求。

▼再興社區外牆崩落，孩童被疏散。（圖／記者邱中岳翻攝）