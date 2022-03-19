再興社區外牆崩塌削掉樓下陽台　建管處「非海砂屋」：有違建就拆

記者陳家祥／台北報導

台北市文山區再興社區大樓5樓陽台外牆19日突然大面積倒塌，波及4樓與3樓陽台，大量碎磁磚墜落砸中停放1樓的車輛，所幸並無人員傷亡。北市建管處指出，原來的女兒牆就已有損壞狀況，但過去沒有剝落的記錄，意外原因還需要釐清；另外，該處並非北市列管的海砂屋。

▲再興社區外牆大面積倒塌。（圖／記者邱中岳翻攝）



再興社區屋頂確實有既存違建存在，不過是否與女兒牆掉落或有其他公共安全疑慮，還要再進一步調查，若和違章建築有關，北市府會優先處理將違建拆除。根據初步判斷，原來的女兒牆就已有損壞狀況，但過去沒有剝落的記錄，意外原因還需要釐清。另外，該處並非北市列管的海砂屋。

意外發生後，北市副市長黃珊珊也到場關切。她表示，目前會先安置原來的住戶，大約有7戶，而後續也會請建管處前來確認結構，若安全無虞，才會讓住戶回到自己住處，另外，大樓外道路也會派員警到場24小時管制，「目前將會以善後為先，後續責任歸屬之後再解決」。

黃珊珊指出，北市府暫時封鎖現場確保安全，由於該道路為住戶唯一進出通道，因此在確保建物不再掉落的情況下，儘速清出通道，空出三分之一以供通行。而社會局也將協助安置住戶，並提供災損補助，之後也會請專業公會協助鑑定，依鑑定結果屬於有立即危險的部分該拆就拆。