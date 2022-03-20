地板太滑！教育盃「學童撞籃球架骨折」急送醫　北市僅放「大拖把」改善

▲台北市議員王欣儀接獲陳情，松山國小籃球比賽場地過滑，造成學童受傷。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員王欣儀接獲文山區永建國小家長陳情，今年位於台北市松山國小舉行的教育盃籃球比賽場地，因籃球架基座緊貼球場邊線，沒有緩衝區，造成小孩們上籃、搶球容易撞到籃球架，加上現場場地過滑，已接連傳出有多位學童滑倒或撞到籃球架，進而造成受傷。

王欣儀表示，根據現場許多家長反映，敦化國小球隊一名球員於此次教育盃在松山國小比賽時，因為撞到籃球架，造成小腿嚴重骨折送醫；同樣在該場地出賽的永建國小球隊，球員因場地太滑而滑倒撞到籃球架，膝蓋受傷被家長抱下場，另有球員也因場地太滑扭傷腳踝。

王欣儀不滿指出，已有多位家長及老師向教育局反映場地問題，希望賽事能移師到他校舉行，且已先協調可到較安全的溪口國小舉行，但教育局卻因為溪口國小場地不符合標準，進而否決提議，但也提不出任何場地備案，造成學童們只能繼續在不安全的場地比賽，家長們無不膽戰心驚。

王欣儀提到，18日深夜接獲家長陳情後，立即要求教育局針對場地問題提出解決辦法，教育局雖回覆，球架墊子轉折處會用毛巾、布加強縫隙及轉角的包覆，並會請學校加強隊與隊賽後的地板整理，現場也準備大拖把，讓學生將鞋底灰塵踩踏，但據現場家長反映，19日比賽時仍然有很多學童滑倒。

最後，王欣儀說，教育局原本就已知松山國小籃球架基座緊貼球場邊線，容易造成學童碰撞球架產生危險，卻仍然堅持在原地舉辦比賽，事故發生後也無任何備案，根本是完全置學童安全於不顧；她要求教育局日後辦理任何籃球比賽，針對舉辦場地應高標準的檢視，同時應要有「備案」，以維護所有孩童的安全。

對此，台北市教育局回應，松山國小長期承辦大小規模籃球賽事，設備也有定期維護，且地板並無反潮狀況，接獲反映後已立即請賽務學校加強賽與賽間的地板清拖，並放置大拖把布讓學生踩踏鞋底灰塵。

至於場地球架部分，北市教育局指出，將列入賽務檢討事項，明年兩間場地其中1個已匡列南港國小場地，另1個將提早匡列完善場地，以順利辦理盃賽。