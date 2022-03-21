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任賢齊版「武俠男主」他批演技差　網點1群人對尬：最強店小二

▲▼任賢齊、家家出席手遊記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲任賢齊在歌壇佔有一席之地。圖為任賢齊出席手遊記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃品臻／綜合報導

天王任賢齊唱紅《心太軟》、《對折》等經典名曲，出道至今人氣依舊，除在歌壇佔有一席之地，他也曾投入影視拍攝。不過有網友認為，任賢齊顏值不高、聲線普通，為何能接下三部武俠大作的男主角，且往後還能一直有戲演。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「任賢齊為什麼可以演這麼多男主角」為題發文，列舉他曾出演男主角的三部戲劇，分別是「神鵰俠侶的楊過」、「笑傲江湖的令狐沖」、「新楚留香的楚留香」。

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原PO認為，這三部作品的原著在武俠界裡都算大作，「結果任賢齊都演男主角，長得也不是很帥，聲線很普通，唱歌還有點娘，重點是演技還不怎麼樣，結果一直有戲演，男演員沒人了嗎？」

文章一出不少網友不太認同原PO說法，紛紛留言表示，「比肩周杰倫的歌手你說呢」、「他其實很紅」、「當年紅透半邊天」、「演的還OK，不會出戲、尷尬癌」、「當年連王菲碰到他都會變成看到偶像的迷妹」、「有臉緣吧，看了不討厭」、「最強店小二」、「近幾年每年都有拍港片...演技不錯啦」。

另外有網友認為，和現今陸劇演員相比，任賢齊已經很不錯了，「你一定很少看陸劇，任的演技，其實不差」、「它演的笑傲江湖，其實還不錯，你要對比對岸，對岸年輕人演的奶油小生的武俠劇，你才想吐血，跟對岸年輕演員比，你會發現任很神」、「已經虐爆現在大陸演員了」、「你看過對岸就知道，他算很OK了」。

▲▼不少網友並不同意原PO的說法。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友並不認同原PO的說法。（圖／翻攝自PTT）

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