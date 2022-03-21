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iPhone卡卡的？　神人曝變順「1奇招」只要3秒：試2支手機都有效

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲手機摔到後變超順。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

有沒有覺得自己的iPhone運轉效率、使用速度越來越慢？或是反應速度越來越遲緩？一名網友發現奇招，只要手機摔過之後，就會變超順，日前不小心摔到iPhone XS Max，操作竟然變超快，而且之前拿iPhone 5s也是一樣，屢試不爽，貼文一出，有網友笑說「你不要引誘人摔手機」。

原PO在PTT發文，「有沒有iphone摔到後會變順的八卦？」前幾天把iPhone XS Max裸機放在腰部，不小心摔到柏油路上，還好只有背蓋破掉，但神奇的是，「用了一下就覺得操作變順，速度變快」，他想起之前拿iPhone 5s時，也是不小心摔到，操作也同樣變超快，「不知道是什麼原理？有人有相同經驗嗎？」

貼文一出，不少網友覺得很荒謬，「有笑有推」、「摔到換新的比較快」、「多摔幾次試試？」「同理可證，腦袋應該試試」、「要不要試試轉一轉、舔一舔、泡一泡」、「你有跟著一起摔嗎？」「如果你是車禍摔倒的，我很肯定要先檢查別的」、「你是摔到腦還是手機？」

關於iPhone變卡的處理方式，本站曾報導過《速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度》，除了重新開機、更新iOS作業系統、更換iPhone電池之外，還可以試試清理暫存空間、刪除不常使用的應用程式等等方式，在短時間內讓手機恢復出廠時的速度。

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關鍵字：

iPhone手機變卡操作速度PTT

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