萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆　常客秒答：鎮店之寶

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣四大超商競爭激烈，提供的服務更是多元，而取貨服務備受推崇的「萊爾富」，現在微波食品也急起直追，其中有項商品超受歡迎，鄉民一面倒力讚。

網友在PTT提到，她最近因為工作外宿，發現住家附近只有個萊爾富，「晚上累了，想去買他們家的東西當宵夜，但自己和萊爾富不熟，大家有推薦的微波美食嗎？另也求便當，只要別太雷就好。」

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她也不忘表示，之前看過別人開箱，目前吃了他們推薦的麻油糯米雞飯糰和碳烤珍珠七里香，味道都還不錯。

▲許多鄉民大推七里香。（圖／翻攝自PTT）

綜合鄉民意見，其中最受好評的非碳烤珍珠七里香莫屬了，「唯一推七里香」、「只有七里香」、「會特地去買的就七里香」、「七里香＋1」、「鎮店之寶」「推推七里香」。

另外，像是麻油雞飯糰、銀耳雞湯、麻婆豆腐蓋飯也有不少人提及，「好幾年前的麻婆豆腐蓋飯，現在有沒有改版變差就不知道了」、「之前的麻婆豆腐真的好吃！還有某個青醬義大利麵我也覺得不錯」、「麻油雞飯糰和四神湯」、「我必買的就是銀耳雞湯，最強招牌」、「萊爾富的食物之神=銀耳雞湯，屌打很多店家」、「麻油雞飯糰跟雞腿油飯好吃」。

過去，網上也不斷熱議「全家的崛起」，都直指他們的東西變好吃了，「全家的麵包跟熟食比較好吃，喜歡地瓜」、「全家微波食品怎變好吃了」、「全家麵包比較多變化」、「我覺得湯類最棒」。

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