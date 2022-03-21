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操到洗腎！見科技業主管、工地承包商都來躺　他勸世：別太鐵齒

▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲原PO看過多個被工作操到生病的病人，不禁發文勸世。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人踏入職場後，沒日沒夜地在拼事業，無非是期待早日出人頭地、賺大錢後退休。就有網友貼出勸世文，表示有家人在洗腎，隔壁床卻常常換不同病人，光是工作太操、操出病的就看過2個，還有一個操勞到心肌梗塞過世，不禁在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「工作太操真的會生病，不要太鐵齒」

這位網友文中表示，「家人在洗腎，隔壁床常常有新同學」，他就已經看過3個案例，案例1在科技業當到高階主管，卻因為長期高血壓、肝指數過高，後來腎臟無過濾功能導致洗腎；案例2則是在工地做承包商工作，「事務繁忙，喝水跟排尿不正常，下場洗腎」；案例3最令人不勝唏噓，「太操勞，直接心肌梗塞過世，連洗腎都不用了。」

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看到這些情況，原PO忍不住勸世，「工作還是要適度，尤其腎臟的過濾功能，會在不知不覺降到無法排尿為止，下場就是水腫洗腎，高血壓跟糖尿病是主因。」留言處也有不少人點名一行業真的要小心，「科技業，聽過裝心臟支架的不少」、「科技業暴斃的很多」、「太累，輪班真的覺得身體會垮掉。」

還有網友無奈直嘆，「上禮拜太累，感冒爆發中」、「有錢還要有命花，有命享受才是真的好命」、「壓力太大的，衰老也會超快」、「現實就是這麼諷刺，當你富有了，一些代價慢慢就會浮現出來」、「沒得選啊」、「都當高階主管了還這麼拚命」、「可是不拼沒錢錢QQ！拼了只能當遺產」、「啊不然躺平嗎」、「真的，過勞太久會生大病，壓力大也會。」

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