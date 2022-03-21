　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開發陌生餐廳「反向操作」　看負評更準！網再推1查法：料理保證

▲▼餐廳,美食,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲去陌生餐廳用餐前，若沒先查詢評論，會增加踩雷機率。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

現在有不少人在去陌生餐廳用餐前，都會先查看Google評論參考網友意見。有網友認為，相比起正面評論，從負評更能看出一家餐廳的料理是不是真的好吃，他也因此好奇，有沒有其他網友也一樣，看評價都是看負評。

一名網友在PTT的WomenTalk板上以「看餐廳估狗評價看負評比較準對吧」為題發文提問，「大家現在開發陌生餐廳，通常先查詢一下營業時間跟估狗評價，已經是標準sop了，但有人跟我一樣，看評價都是直接切負評來看嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，通常一間餐廳的負評多是在描述態度，基本上這類餐廳的餐點應該就會滿好吃的，「因為人在生氣的時候，什麼都能拿來怪罪，本來其實有基本水準的餐，可能都會因為情緒感受，直接變成難吃，但是寫負評的人並未提到的話，代表他雖然很氣、不爽，但是食物還是有滿足他。」

▲▼Google,搜尋,搜尋引擎,平板。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲現在有不少人去陌生餐廳用餐前，都會先上Google查詢網友評價。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO也指出，撰寫負評的人雖然有時感覺真的很生氣，但在段落中也會參雜「餐真的很不錯」等語，從這個角度來看，就代表店家的餐應該是滿厲害的。他還提到，很多時候態度、送餐、訂位、候位等問題未必是店家單方面需負責，或者先看過負評再去，就會覺得其實沒那麼誇張，「總之，默默執行找店家看負評來看，覺得這種開發陌生店家的方式還滿實用的，踩雷機率低」。

文章引起不少共鳴，網友們紛紛留言表示，「我也都看負評，寫的很detail的話會相信」、「負評很準，尤其要看原因，真的很實用」、「內容詳細的會相信，看負評時會留意一下發布時間」、「負評很有參考價值，還可以觀察店家如何回應負評」、「負評+1，出門旅遊找住宿也是都先看負評」、「跟原po一模一樣的觀點，如果都是怪態度，那餐好吃」、「如果負評都是『服務態度』、『桌面髒』這種應該是味道、cp值都不錯了」。

另外也有網友指出，Google最新評論也具有參考價值，「負評和最新我都會看一下」、「負評最新交叉看」、「負評+最新+回應」、「會先看負評，然後再去看最新」、「我都先看最新再看負評」。

▲▼不少網友同意原PO開發陌生餐廳看Google負評的方法。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友同意原PO開發陌生餐廳看Google負評的方法。（圖／翻攝自PTT）

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

確診足跡到星巴克喝咖啡　2門市緊急閉店消毒

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

快訊／瑞芳軟絲公園3人浮潛1人未上岸　警消海巡急搜

湖人跌到西區第10　昔禁區名將：詹皇該離隊去太陽或費城

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

上班族最愛的網紅TOP 20

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

高雄限定？「這張紙」曝南北差異　台北人：沒看過

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

一定見過「鞥」！果粉笑曝1動作秒讀出來

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

少棒盃突現龍捲風　師生驚喊：上二壘了

更多熱門

相關新聞

網點名「3美食」漲太多：當我盤子嗎

網點名「3美食」漲太多：當我盤子嗎

在這個萬物皆漲的時代，倘若漲幅不大，或許還能勉強接受，不過就有一名網友好奇，有什麼東西是大家已經不願再買的呢？貼文引發討論，底下網友紛紛點名3樣超夯美食，「手搖啊！就繼續漲沒關係，反正會供需平衡的」、「碳烤雞排一個85元了」、「昨天去夜市吃蚵仔煎，80塊真的嚇到」。

科技業主管操到洗腎　他勸世：別太鐵齒

科技業主管操到洗腎　他勸世：別太鐵齒

野柳吃生魚片　「1人份只7片」金額盤慘了

野柳吃生魚片　「1人份只7片」金額盤慘了

瘦子E.SO為何能爆紅？粉絲大讚這1點

瘦子E.SO為何能爆紅？粉絲大讚這1點

特斯拉滿街跑！他驚「新竹年收300萬是基本？」

特斯拉滿街跑！他驚「新竹年收300萬是基本？」

關鍵字：

餐廳Google評論負評PTT

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面