開發陌生餐廳「反向操作」　看負評更準！網再推1查法：料理保證

▲去陌生餐廳用餐前，若沒先查詢評論，會增加踩雷機率。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

現在有不少人在去陌生餐廳用餐前，都會先查看Google評論參考網友意見。有網友認為，相比起正面評論，從負評更能看出一家餐廳的料理是不是真的好吃，他也因此好奇，有沒有其他網友也一樣，看評價都是看負評。

一名網友在PTT的WomenTalk板上以「看餐廳估狗評價看負評比較準對吧」為題發文提問，「大家現在開發陌生餐廳，通常先查詢一下營業時間跟估狗評價，已經是標準sop了，但有人跟我一樣，看評價都是直接切負評來看嗎？」

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原PO認為，通常一間餐廳的負評多是在描述態度，基本上這類餐廳的餐點應該就會滿好吃的，「因為人在生氣的時候，什麼都能拿來怪罪，本來其實有基本水準的餐，可能都會因為情緒感受，直接變成難吃，但是寫負評的人並未提到的話，代表他雖然很氣、不爽，但是食物還是有滿足他。」

▲現在有不少人去陌生餐廳用餐前，都會先上Google查詢網友評價。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO也指出，撰寫負評的人雖然有時感覺真的很生氣，但在段落中也會參雜「餐真的很不錯」等語，從這個角度來看，就代表店家的餐應該是滿厲害的。他還提到，很多時候態度、送餐、訂位、候位等問題未必是店家單方面需負責，或者先看過負評再去，就會覺得其實沒那麼誇張，「總之，默默執行找店家看負評來看，覺得這種開發陌生店家的方式還滿實用的，踩雷機率低」。

文章引起不少共鳴，網友們紛紛留言表示，「我也都看負評，寫的很detail的話會相信」、「負評很準，尤其要看原因，真的很實用」、「內容詳細的會相信，看負評時會留意一下發布時間」、「負評很有參考價值，還可以觀察店家如何回應負評」、「負評+1，出門旅遊找住宿也是都先看負評」、「跟原po一模一樣的觀點，如果都是怪態度，那餐好吃」、「如果負評都是『服務態度』、『桌面髒』這種應該是味道、cp值都不錯了」。

另外也有網友指出，Google最新評論也具有參考價值，「負評和最新我都會看一下」、「負評最新交叉看」、「負評+最新+回應」、「會先看負評，然後再去看最新」、「我都先看最新再看負評」。

▲不少網友同意原PO開發陌生餐廳看Google負評的方法。（圖／翻攝自PTT）