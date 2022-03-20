　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌核定「高雄捷運黃線綜合報告」　4條路線將成功串聯

▲▼行政院長蘇貞昌宣布核定高雄捷運黃線綜合報告。（圖／行政院）

▲行政院長蘇貞昌宣布核定高雄捷運黃線綜合報告。（圖／行政院）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌20日視察「高雄捷運黃線規劃情形」時，正式宣布核定高雄捷運黃線的綜合規劃報告，未來將可串聯既有的捷運紅、橘兩線、環狀輕軌及臺鐵等4條路線，擴大公共運輸服務效益。

蘇貞昌表示，高雄是台灣最重要的城市之一，高雄港則是世界優良的港口之一，對台灣的發展貢獻巨大，不論從早期重工業的發展到各種能源的供應，高雄均貢獻良多，但也同時承受嚴重的汙染，備極辛苦，如同疊羅漢一般，高雄始終擔任最底層的角色，扛著最重與最久的負擔。

蘇貞昌指出，這些年來，看到高雄的蛻變，尤其在陳菊前市長主政期間，前瞻擘劃，並扛下許多沈重辛苦的負擔，不論台鐵地下化、衛武營國家藝術文化中心及高雄流行音樂中心的設立等，整個高雄市不但獲得中央大力支持，在地立委也一直支持相關重大建設，為高雄的蛻變盡心盡力。

談及高雄捷運，蘇貞昌表示，行政院於32年前核定高雄捷運系統紅、橘兩線的第一期建設路線，加上現有的環狀輕軌及台鐵等路線，目前高雄都會區路網已有4條路線，若再加上高雄捷運黃線路段，將可與這4條路線相互串聯，擴大公共運輸服務效益，但先前礙於經費，使計畫延宕許久，因此今天他正式宣布核定捷運黃線的綜合規劃報告。

蘇貞昌進一步指出，高雄前鎮漁港是台灣最大的漁港，為讓該漁港漁獲買賣、批發交易及觀光客出入便利，因此他已指示交通部督導高雄市政府研議高雄捷運黃線延伸至前鎮漁港，同時也請相關部會一併改善該漁港及地下水道清潔、消防等事項，以全面帶動該漁港的發展。

針對高雄市府規劃117年完成捷運黃線完工通車部分，蘇貞昌也請市府團隊採用「並行」方式加速相關土地徵收及行政作業期程，並請市議員全力支持。

最後，蘇貞昌強調，總統蔡英文相當重視大南方高雄的發展，在陳菊奠定的基礎上，陳其邁繼續推動亞洲新灣區、亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區及其聯外交通建設改善等建設，甚至將高雄捷運紅線向北延伸至岡山、路竹，向南延伸至小港、林園。

蘇貞昌說，陳其邁熟稔高雄事務，當初帶著對高雄的熱情及推動高雄發展的使命來到行政院服務，令他十分佩服，今天陳其邁果然不負高雄市民的信任，不僅逐一落實各項重大建設，亦吸引包括台積電等各大企業到高雄投資，創造好人才、好將來，希望大家持續打拚，一同建設高雄。

▼行政院長蘇貞昌宣布核定高雄捷運黃線綜合報告。（圖／行政院）

▲▼行政院長蘇貞昌宣布核定高雄捷運黃線綜合報告。（圖／行政院）

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

香港染疫死者87%打科興疫苗　游錫堃：幸好台灣走自己的路

快訊／參加嘉義婚宴！北市確診男2天足跡曝光　曾到家樂福、屈臣氏

2024總統大選支持朱立倫？　呂秀蓮拋「需具備2大條件」

蘇貞昌核定「高雄捷運黃線綜合報告」　4條路線將成功串聯

地板太滑！教育盃「學童撞籃球架骨折」急送醫　北市僅放「大拖把」改善

「每天都在算剩幾天卸任」　蔡英文：不是眷戀！我還有好多事要做

嘉義喜宴群聚燒到新北　確診者「吃火鍋」最新足跡曝光

文山區公寓外牆倒塌！7住戶受影響「暫居親友家」　今早開放返家拿物品

黃揚明追查「國家級網軍」：只是在公家機關上班的散兵游勇

國民黨5月議員初選結束後　蔣萬安傳率33參選人宣布參選市長

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

香港染疫死者87%打科興疫苗　游錫堃：幸好台灣走自己的路

快訊／參加嘉義婚宴！北市確診男2天足跡曝光　曾到家樂福、屈臣氏

2024總統大選支持朱立倫？　呂秀蓮拋「需具備2大條件」

蘇貞昌核定「高雄捷運黃線綜合報告」　4條路線將成功串聯

地板太滑！教育盃「學童撞籃球架骨折」急送醫　北市僅放「大拖把」改善

「每天都在算剩幾天卸任」　蔡英文：不是眷戀！我還有好多事要做

嘉義喜宴群聚燒到新北　確診者「吃火鍋」最新足跡曝光

文山區公寓外牆倒塌！7住戶受影響「暫居親友家」　今早開放返家拿物品

黃揚明追查「國家級網軍」：只是在公家機關上班的散兵游勇

國民黨5月議員初選結束後　蔣萬安傳率33參選人宣布參選市長

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

參加嘉義婚宴　北市男確診足跡曝光

香港染疫死者87%打科興　游錫堃有感而發

嘉義喜宴群聚燒到新北　確診者「吃火鍋」足跡曝光

即／台東知名飯店墜樓意外！警消急拉封鎖線調查

2024總統大選支持朱立倫？　呂秀蓮拋「需要2大條件」

「每天都在算剩幾天卸任」　蔡英文：我還有好多事要做

陳佩琪要陳時中別怒　提東洋BNT破局

蘇貞昌核定「高雄捷運黃線綜合報告」　4條路線將成功串聯

再興社區外牆崩塌削掉樓下陽台　建管處「非海砂屋」：有違建就拆

配合美國升息一碼？　央行總裁楊金龍：哈哈哈

陸軍士官撞死老婦肇逃還燒車滅證　陸軍祭重懲撤職

黃揚明追查「國家級網軍」：只是在公家機關上班的散兵游勇

升息加重139萬紓困貸款、房貸族壓力　蘇貞昌承諾盤整相應政策

中國疫情爆發藍營要求開放小三通　陳嘉行：又要槍斃陳時中？

更多熱門

相關新聞

政府沒養網軍？蔣：與認知有落差

政府沒養網軍？蔣：與認知有落差

新北市議員葉元之近期發現，有來自國發會IP的網友在上班時間留言「國民黨的水準讓人投不下去」，質疑是網軍攻擊，但行政院長蘇貞昌19日回應，政府絕對沒有養網軍。對此，立委蔣萬安直言，這跟人民的認知有很大落差。

瑞典稱「台灣境外假訊息最頻繁」　蘇貞昌：中國一再侵略防備很好

瑞典稱「台灣境外假訊息最頻繁」　蘇貞昌：中國一再侵略防備很好

國安層級啟動調查停電、跳電事件　蘇貞昌：確實有防備加強必要

國安層級啟動調查停電、跳電事件　蘇貞昌：確實有防備加強必要

永安海螺文化園區開園　展現政府對客家文化尊重

永安海螺文化園區開園　展現政府對客家文化尊重

美對台獨釋放錯誤訊息　蘇揆：為普世價值堅守防線

美對台獨釋放錯誤訊息　蘇揆：為普世價值堅守防線

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面