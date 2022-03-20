蘇貞昌核定「高雄捷運黃線綜合報告」　4條路線將成功串聯

▲行政院長蘇貞昌宣布核定高雄捷運黃線綜合報告。（圖／行政院）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌20日視察「高雄捷運黃線規劃情形」時，正式宣布核定高雄捷運黃線的綜合規劃報告，未來將可串聯既有的捷運紅、橘兩線、環狀輕軌及臺鐵等4條路線，擴大公共運輸服務效益。

蘇貞昌表示，高雄是台灣最重要的城市之一，高雄港則是世界優良的港口之一，對台灣的發展貢獻巨大，不論從早期重工業的發展到各種能源的供應，高雄均貢獻良多，但也同時承受嚴重的汙染，備極辛苦，如同疊羅漢一般，高雄始終擔任最底層的角色，扛著最重與最久的負擔。

蘇貞昌指出，這些年來，看到高雄的蛻變，尤其在陳菊前市長主政期間，前瞻擘劃，並扛下許多沈重辛苦的負擔，不論台鐵地下化、衛武營國家藝術文化中心及高雄流行音樂中心的設立等，整個高雄市不但獲得中央大力支持，在地立委也一直支持相關重大建設，為高雄的蛻變盡心盡力。

談及高雄捷運，蘇貞昌表示，行政院於32年前核定高雄捷運系統紅、橘兩線的第一期建設路線，加上現有的環狀輕軌及台鐵等路線，目前高雄都會區路網已有4條路線，若再加上高雄捷運黃線路段，將可與這4條路線相互串聯，擴大公共運輸服務效益，但先前礙於經費，使計畫延宕許久，因此今天他正式宣布核定捷運黃線的綜合規劃報告。

蘇貞昌進一步指出，高雄前鎮漁港是台灣最大的漁港，為讓該漁港漁獲買賣、批發交易及觀光客出入便利，因此他已指示交通部督導高雄市政府研議高雄捷運黃線延伸至前鎮漁港，同時也請相關部會一併改善該漁港及地下水道清潔、消防等事項，以全面帶動該漁港的發展。

針對高雄市府規劃117年完成捷運黃線完工通車部分，蘇貞昌也請市府團隊採用「並行」方式加速相關土地徵收及行政作業期程，並請市議員全力支持。

最後，蘇貞昌強調，總統蔡英文相當重視大南方高雄的發展，在陳菊奠定的基礎上，陳其邁繼續推動亞洲新灣區、亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區及其聯外交通建設改善等建設，甚至將高雄捷運紅線向北延伸至岡山、路竹，向南延伸至小港、林園。

蘇貞昌說，陳其邁熟稔高雄事務，當初帶著對高雄的熱情及推動高雄發展的使命來到行政院服務，令他十分佩服，今天陳其邁果然不負高雄市民的信任，不僅逐一落實各項重大建設，亦吸引包括台積電等各大企業到高雄投資，創造好人才、好將來，希望大家持續打拚，一同建設高雄。

▼行政院長蘇貞昌宣布核定高雄捷運黃線綜合報告。（圖／行政院）

