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永安海螺文化體驗園區開園　蘇貞昌：展現對客家文化的尊重

▲行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人今天主持永安海螺文化館開園典禮後合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人今天主持永安海螺文化館開園典禮後合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市永安海螺文化體驗園區19日舉行開園典禮，行政院長蘇貞昌表示，桃園是全國客家鄉親最多的城市，在鄭文燦領導的市府團隊積極爭取預算、結合各種資源下，各種計畫從規劃設計到逐一實現。開園後，將成為明年世界客家博覽會展場之一，也展現政府對於客家文化的尊重；鄭文燦也強調，市府將持續推動永安漁港生態旅遊計畫，讓更多人瞭解桃園海洋客家及生態之美。

▲永安海螺文化體驗園區坐落於永安漁港內，大海螺造型建築深具特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲永安海螺文化體驗園區坐落於永安漁港內，大海螺造型建築深具特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

永安海螺文化體驗園區今天上午10時舉行開園典禮，包括行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦與客委會主委楊長鎮等人都出席，鄭文燦以地主身分致詞指出，行政院前瞻基礎建設計畫中，納入北區客家會館、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館等「桃園四大客家建設」，其中永安海螺文化體驗園區今天正式開園，館內設有漁村客家故事館、海螺咖啡館、AR、VR等設施，可讓遊客親身體驗捉魚苗、堆石塭與牽罟等活動，讓大家更瞭解海洋客家歷史與精神。市府未來將持續推動永安漁港生態旅遊計畫，搭配觀音、新屋周邊生態亮點，讓更多人瞭解桃園海洋客家及生態之美。

▲桃園市長鄭文燦在永安海螺文化館開園典禮上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦在永安海螺文化館開園典禮上致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦提及，永安漁港是全台最具特色的客家漁港，也是年輕人最喜歡的漁港。觀音、新屋地區居民主要以客籍為主，展現海洋客家、魚米之鄉等許多文化特質。桃園升格後，市府推動永安漁港變身改造計畫，以海螺為發想建設海螺文化館，體現客家漁業歷史與精神，其中屋頂採取無柱曲面模板建造方式，工程難度極高，歷時2年克服工程施工困難，終於完工開園，邀請大家來永安海螺文化體驗園區，欣賞絕美夕照，海風吹拂下享受美好之旅。

▲永安海螺文化館開園典禮上邀請藝術家林舜龍透過九層峰鈴聲響比擬吹海螺發衝聲響，象徵永安的特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲永安海螺文化館開園典禮上邀請藝術家林舜龍透過九層峰鈴聲響比擬吹海螺發衝聲響，象徵永安的特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

開園儀式中邀請著名藝術家林舜龍於中庭打造聲音地景藝術作品「在海的叮嚀聲中．誕生」，透過9層風鈴聲響比擬吹海螺發出聲音，象徵永安的特色，館內還設有漁村客家故事館、海螺咖啡館等設施，透過AR、VR等互動遊戲，可讓遊客親身體驗捉魚苗、堆石塭及牽罟等活動，讓大家更瞭解客家人堅忍、與海搏鬥精神。

▲行政院長蘇貞昌接受中壢區漁會理事長葉國傑均致贈紀念品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政院長蘇貞昌接受中壢區漁會理事長葉國傑致贈紀念品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

行政院長蘇貞昌表示，蔡總統重視客家文化，上任後積極推動修法，明定客語為國家語言，也推動客家廣播電台開播、設立客家公共傳播基金會，推動包括台三線客庄浪漫大道（浪漫台三線）等計畫，總經費達50億元。桃園是全國客家鄉親最多的城市，在鄭文燦領導的市府團隊積極爭取預算、結合各種資源，讓各種計畫從規劃設計到逐一實現；永安海螺文化體驗園區開園後，將成為明年世界客家博覽會的展場之一，也可展現政府對客家文化的尊重，希望帶動全國對台灣多元族群重視，讓多元文化代代傳承。

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永安海螺文化園區開園蘇貞昌鄭文燦客家漁港

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