拒絕制裁俄國　巴西總統諷烏克蘭人：將國家命運交給喜劇演員

▲巴西總統波索納洛2月中曾訪問俄羅斯，與普丁曾在2月16日曾進行交談。（圖／鏡週刊／翻攝自Jair Messias Bolsonaro臉書）

圖文／鏡週刊

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拒絕譴責俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，表達將採取中立立場，不會對俄國實施制裁，他還譏諷烏克蘭人將國家命運交給喜劇演員，暗指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以前作為喜劇演員的經歷。

俄羅斯入侵烏克蘭的野蠻行為引起國際撻伐，根據《路透社》《CNN》報導，巴西總統波索納洛週日（27日）表示將保持中立，拒絕譴責普丁的行為，也不會對俄羅斯實施制裁。

波索納洛強調，他反對任何可能給巴西帶來負面影響的制裁，理由是巴西相當依賴俄羅斯的化肥原料，雖然他支持和平，但不想給自己的國家帶來更多的問題。

波索納洛認為俄國軍隊不會對烏克蘭進行大屠殺，同時對俄羅斯承認烏東頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）獨立的行為表達支持。



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