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骨盆創傷研討會在雲林　醫界各科翹楚齊聚中醫藥附設北港分院

▲中國醫藥大學北港附設醫院今日舉辦骨盆創傷學術研討會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲骨盆骨折大部分是由高能量撞擊所導致的創傷，常伴隨著許多身體其他部位的受損，如腦部、心臟、腸胃道，以及泌尿系統都有可能受到影響。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院結合台灣骨科創傷醫學會，今（19）日舉行骨盆創傷學術研討會，邀請台大、榮總、長庚、義大、高醫、成大、慈濟、秀傳與中醫大等醫院醫師共襄盛舉，議程中討論各類型骨盆骨折的治療，透過多元的專題演講，讓骨科骨盆創傷領域的專家深入討論、教學相長，經驗分享與傳承。

中醫藥大學北港附設醫院由副院長馮逸卿帶領之骨科團隊，聯合復建、放射、護理、心臟血管外科等組成脊椎關節中心，引進骨盆骨折開刀技術及新式骨材，讓雲林地區患者也能獲得專業且完整醫療照顧品質，幾年來中醫藥大學北港附設醫院已累積約50例骨盆骨折的成功案例，帶給雲林鄉親更多的便利性。

中醫藥北港附醫指出，骨盆骨折大部分是由高能量撞擊所導致的創傷，常伴隨著許多身體其他部位的受損，如腦部、心臟、腸胃道，以及泌尿系統都有可能受到影響。對於骨科醫師來說，是相對複雜困難且具有挑戰性的骨折種類，常需多專科團隊參與治療處理，協助穩定病人狀況，才能獲得較好的醫療成果及預後。

▲中國醫藥大學北港附設醫院今日舉辦骨盆創傷學術研討會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院今日舉辦骨盆創傷學術研討會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「骨盆創傷學術研討會」安排不同專科的醫師演講，在複雜骨盆骨折發生時，若胸腹、心血管及泌尿系統創傷，初步該如何處理和照顧，藉由各專科的整合治療模式，讓重大創傷的病人可以獲得最適當的處置和醫療。議程中也討論各類型骨盆骨折的治療，如多處骨折、骨質疏鬆症老人的骨盆骨折、骨盆骨折的微創手術及案例分享等。

中醫藥北港附醫副院長馮逸卿表示，骨盆創傷因相對複雜具挑戰性，過去較少骨科醫師專長此類型手術，在台灣骨科創傷醫學會多年的努力推廣，舉辦教育課程，彼此交流分享，已有愈來愈多年輕醫師加入，造福更多病人。在學會的支持下舉辦研討會，引進新知，提供優質的醫療服務，嘉惠雲林地區病患，也讓各地醫師專家有機會來北港小鎮走踏，感受溫暖熱情的媽祖文化。

▲中國醫藥大學北港附設醫院今日舉辦骨盆創傷學術研討會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲曾準醫師說明骨盆創傷手術難度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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