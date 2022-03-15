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部落客曝雲林木棉花秘境　這處花道今年稀罕「大爆花」

▲《雲林背包客》說，豐榮木棉花道的特色是具有雙邊覆蓋的隧道感，並且就在雲林，倒是可以不用跑白河林初埤，也能小品一下。（圖／雲林背包客提供）

▲《雲林背包客》說，豐榮木棉花道的特色是具有雙邊覆蓋的隧道感，並且就在雲林，倒是可以不用跑白河林初埤，也能小品一下。（圖／雲林背包客提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

進入春天就是百花齊放的季節，近日木棉花期大爆發，樹梢、地面火紅美景，成為民眾散步、拍照、打卡夯景點，雲林縣可賞拍木棉花道最壯觀在雲林縣道145線西螺段與虎尾路段2處，而崙背鄉雲11線2公里木棉花今年盛開最茂密，因人車稀少，吸引部落客前往取景攝影。

▲《雲林背包客》說，豐榮木棉花道的特色是具有雙邊覆蓋的隧道感，並且就在雲林，倒是可以不用跑白河林初埤，也能小品一下。（圖／雲林背包客提供）

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▲二崙鄉油車公墓數十棵木棉花也盛開，與一旁的盛開苦楝樹對比形成美景。（圖／雲林背包客提供）

木棉樹再開花期沒有樹葉，紅如火球的木棉花盛開，鮮豔的花朵無論是在樹上或在地上搭配藍天怎麼拍都好看，縣道145西螺段因近年道路施工交通管制，因安全因素民眾較無法近拍取景，而虎尾路段因多年前配合道路改善計畫，增設一段人行道，除吸引許多路過民眾下車拍攝，假日遊客也大增。

▲ 近日木棉花期大爆發， 鮮豔的花朵無論是在樹上或在地上搭配藍天怎麼拍都好看，縣道145虎尾路段因有增設一段人行道，吸引許多路過民眾下車拍攝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲崙背鄉雲11線木棉花今年盛開茂密，吸引部落客前往取景攝影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而另一處位於崙背鄉雲11線，豐榮國小旁也有一條長約2公里木棉道，因位處偏遠地區較少人知道，往年開得稀稀落落，但今年可能因溫差較大，幾乎同時盛開，在火紅花海的襯托下，即便只是拍下路過的車輛，都很美。

▲ 近日木棉花期大爆發， 鮮豔的花朵無論是在樹上或在地上搭配藍天怎麼拍都好看，縣道145虎尾路段因有增設一段人行道，吸引許多路過民眾下車拍攝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲意外被拍下的車主特地到臉書留言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林知名部落客《雲林背包客》表示，昨日工作途中路過豐榮，發現今年開花情況大好，相較往年，要像今年一樣美的就是2014年，這邊地處偏遠，可能土地不夠滋養，加上風大容易落花，如果木棉樹沒有在同時間盛開，拍起來就會感覺很稀疏，要明年再來，也不一定有今年漂亮。

▲ 近日木棉花期大爆發， 鮮豔的花朵無論是在樹上或在地上搭配藍天怎麼拍都好看，縣道145虎尾路段因有增設一段人行道，吸引許多路過民眾下車拍攝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣道145西螺段因近年道路施工交通管制，因安全因素民眾較無法近拍取景。（圖／雲林背包客提供）

《雲林背包客》說，豐榮木棉花道的特色是具有雙邊覆蓋的隧道感，並且就在雲林，倒是可以不用跑白河林初埤，也能小品一下。木棉花雖漂亮，但因花朵碩大、花瓣肥厚，如遭車輛輾過再加上天雨，會造成濕滑難行，提醒大家除了拍美照，還是要注意安全。

▲ 近日木棉花期大爆發， 鮮豔的花朵無論是在樹上或在地上搭配藍天怎麼拍都好看，縣道145虎尾路段因有增設一段人行道，吸引許多路過民眾下車拍攝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼ 近日木棉花期大爆發， 鮮豔的花朵無論是在樹上或在地上搭配藍天怎麼拍都好看，縣道145虎尾路段因有增設一段人行道，吸引許多路過民眾下車拍攝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 近日木棉花期大爆發， 鮮豔的花朵無論是在樹上或在地上搭配藍天怎麼拍都好看，縣道145虎尾路段因有增設一段人行道，吸引許多路過民眾下車拍攝。（圖／記者蔡佩旻攝）


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木棉花雲林崙背鄉虎尾鎮雲林背包客

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