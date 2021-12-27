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熟男左膝退化性關節炎險廢　自體幹細胞療法還他健壯腿

▲熟男左膝退化性關節炎險廢，自體幹細胞療法還他健壯腿。（圖／記者游瓊華攝）

▲熟男左膝退化性關節炎險廢，自體幹細胞療法還他健壯腿。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

一名50歲周先生大學打籃球傷了左膝，兩年前發現走路開始劇痛，就醫發現其左膝因創傷造成退化性關節炎，即使施打玻尿酸及服用止痛藥也沒改善的他，不想手術置換人工關節，經中國醫藥大學附設醫院骨科部主任陳賢德評估，透過自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療，如今左膝擺脫疼痛，重拾運動嗜好。

陳賢德指出，用消炎藥物或玻尿酸注射治療退化性關節炎，僅能減輕症狀，無法真正修復軟骨。近年因生物技術發展，國外文獻研究顯示間質幹細胞具有分化成肌肉、骨骼、脂肪、軟骨等多重組織，並具有抗發炎及免疫調節之能力，中國附醫骨科部從今年2月開始執行幹細胞治療膝關節炎，已有28人接受治療，16人已完成兩次完整治療。

陳賢德表示，關節軟骨的磨耗會隨著年紀及活動而逐年增加，當磨損嚴重時就會感到關節痠脹，疼痛及無力等症狀；在還未惡化到軟骨完整磨耗前，採「自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療」可減緩疼痛與發炎，有效延遲甚至不用置換人工關節。

陳賢德也補充，「自體骨髓間質幹細胞(BMSC)治療」在臨床治療上，會先採集骨髓中約30cc的血液，進行幹細胞的篩選，然而細胞數量相當稀少，所以下一步需作細胞培養，當達到治療約1億顆數量時，再分成2次幹細胞注射治療，每次注射約5千萬顆幹細胞進入關節腔。

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