獨／崙背鄉蛋黃區攤販集中地走入歷史　將改建為人文廣場

▲ 20年前在崙背鄉前鄉長李慶隆規劃下，在停車場周遭搭建鐵皮臨時棚，集中安置攤販雲林縣崙背鄉臨時攤販集中區，這裡可以從早餐吃到消夜，豆漿、肉粽、快炒等小吃美食應有盡有，全日用餐人潮絡繹不絕。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣崙背鄉臨時攤販集中區，位於鬧街交通要塞上，這裡可以從早餐吃到消夜，豆漿、肉粽、快炒等小吃美食應有盡有，是他鄉路過民眾美食區，全日用餐人潮絡繹不絕。現因交通環境改變、人口外移，商業機能降低，崙背鄉公所為改善市容將該區改建為人文廣場，曾是風華一時美食小吃區，正式走入歷史。

崙背鄉位於雲林縣西北部，擁有全國第二大的酪農專區，也是洋香瓜主要種植地，為雲林縣西部商業中心，腹地有崙背、麥寮、二崙、褒忠等四鄉地，戲院、酒家、茶室、旅社、食堂、餐廳、地方小吃攤林立，有「小上海」之稱。

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▲崙背鄉地處交通要塞台19線省道上，市中心南光路、中山路、建國路、正義路等路口交匯處都是經濟黃金地段。（圖／記者蔡佩旻攝）

早期交通聯絡道路不發達，崙背鄉因地處交通要塞台19線省道上，鄰近鄉鎮民眾要走中山高北上，或是返鄉遊子多需經過崙背鄉中繼休息用餐，市中心南光路、中山路、建國路、正義路等路口交匯處的黃金地段停車場，流動攤販林立。

從早餐的豆漿、包子、米糕、碗粿、水煎包、西式早點，小吃有滷味、烤肉、鹽酥雞、臭豆腐、蚵仔煎、小籠包、大腸麵線、鵝肉攤、快炒店、牛肉麵攤、搖頭搖冰、清粥小菜外，還有桶仔雞等美食，吸引過往遊客駐足品嘗，每當逢年過節旅外遊子返鄉，更是從早到三更半夜人潮不斷。

▲有民眾見到攤販區拆除，以為黃金地要蓋高樓大廈，獲知要做人文廣場都說，真是好貴的廣場。（圖／記者蔡佩旻攝）

人潮、車潮帶來商機，也帶來交通混亂，為解決數十年的亂象及市容，20年前在崙背鄉前鄉長李慶隆規劃，在停車場周遭搭建鐵皮臨時棚，集中安置攤販，也較整潔明亮；時代逕遷，台19線外環道開通、78號東西向快速道路、台61線西濱快速道路啟用，交通環境改變，鄉內人口外移，商業機能降低，已不再是雲林縣西部商業中心，過路族群消失，臨時攤販集中區的攤販也漸漸流失。

▲原位址部分商家遷至南光路停車場、鄉公所設置的臨時攤販區。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近商家希望鄉公所能改善整頓該攤販區，讓崙背鄉蛋黃之地能在風華再現，因該地目屬於雲林縣政府所有，並規劃為停車場，崙背鄉公所向中央提出「地方創生城鄉風貌營造計畫」獲得中央補助637.5萬元，鄉公所自籌112.5萬元，總工程費750萬元工拆除臨時攤販區，將改建為「人文廣場」增設綠蔭，做為鄉民休憩。

有民眾見到攤販區拆除，以為黃金地要蓋高樓大廈，獲知要做人文廣場都說，真是好貴的廣場，也有當地民眾對小吃攤集中區走入歷史，表示未來要找一處能從早吃到消夜的美食很難了。

▲崙背鄉南光路停車場由鄉公所設置的臨時攤販區，用歐式帳篷加上搭棚加蓋，店家說下雨時不僅單帳周邊漏水，地上也會積水，不太理想。（圖／記者蔡佩旻攝）

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