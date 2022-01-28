年前大掃除換燈泡跌斷手　光田骨科醫師推「防傷大補帖」

▲▼光田骨科醫師嚴可倫匯整出「防傷大補帖」，希望減少民眾跌傷，平安過好年。（圖／光田醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

光田綜合醫院急診室日前同一天收治2名因打掃家裡不慎受傷的患者，1個是婦女要換燈泡，貪圖一時方便而把椅子架在桌上，卻因椅子在光滑的桌面上滑動，導致重心不穩而摔下，跌斷手腕；另1人則是坐在A字梯清潔高處，一個分神從梯上跌落，造成腳踝骨折與脫臼，骨科醫師嚴可倫特別整理了虎年掃除-防傷大補帖」提醒民眾，希望能用正確的工具與姿勢打掃，減少身體不適，平安過好年。

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明天起就是春節過年連假，家家戶戶正全面大掃除，除舊佈新迎著新的一年，也因此每年在這個時期，民眾因為掃除而過勞、甚至受傷求診比例大增，所幸都順利出院，趕得及過年，但遺憾的是必須在家靜養、無法出門「走春」。

骨科醫師嚴可倫特別整理出「防傷大補帖」，希望提醒民眾防跌止滑，1,長柄工具：打掃家裡高處時，可使用拖把、長柄刷、吸塵器等，既可以避免爬高跌落的風險，更可以減少肩膀因反覆高舉、用力而造成勞損；2,避免疊高桌椅：如果真需要爬高，強烈建議不要使用桌椅等家具相疊，因為桌面通常太過光滑、椅子則因為四隻腳細長容易重心不穩，使得打掃者摔下的風險大大提高。

3,樓梯慎重使用：清潔高處上下梯時，應該牢記「三肢不動一肢動」，最好能有另1人幫忙抓牢梯子、並且傳遞工具，可大大降低爬高者分神、與重心不穩跌落的風險；4,佩戴口罩：因為新冠肺炎，口罩成為人人都有的隨身配備，除了防範疫情之外，更可以避免打掃時揚起的灰塵引起口鼻不適，如過敏性鼻炎、咳嗽等等。

5,清潔劑助攻：許多長年的髒污，單靠清水、刷子、抹布，無法完全清除，善用清潔劑噴灑後再刷洗，必定可以減少清潔難度、降低手肘、手腕過度出力而疲勞、受傷；6,倒水裝水請蹲下：不論拖地、抹布擦拭都需要使用水桶裝水且頻繁更換，許多患者往往反覆倒水、裝水，施力不當導致腰傷，切記要慢慢蹲下再把水桶翻倒換水，裝滿水後再從蹲姿提著水桶慢慢起身，切勿站姿彎腰提水；若不方便蹲下，可將水桶至於膝上，讓大部分的水桶重量藉由小腿支撐，減少腰傷。