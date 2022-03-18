拜習視訊　習：國家關係不能走到兵戎相向這一步

記者任以芳／北京報導

中美兩國元首自「烏俄衝突」爆發後，今晚（18日）九點多雙方正式視訊通話。外界分析，拜習的對話可能會決定戰事的。不過，今晚會談現場保密到，稍早大陸官媒《央視》報導稱，「雙方商定不允許媒體進入。」並且以文字快訊方式公布習近平最新指出，「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財

▲拜習視訊通話今晚九點多登場。（圖／達志影像／美聯社）

報導說，習近平表示，我們去年11月首次「雲會晤」以來，國際形勢發生了新的重大變化。和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。烏克蘭危機是我們不願意看到的。

習近平強調，有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

拜習會談大約20多分鍾後，《央視》才釋出相關訊息，沒有公開任何內部直播畫面，由央視資深主播康輝在北京人民大會堂外連線。目前北京戶外氣溫是零下負2度。

康輝首先說，「央視國家主席習近平應約同美國總統拜登就『中美關係』和雙方共同關心的問題交換意見。這是繼去年11月16號中美兩國元首舉行視頻會晤之後，僅僅間隔四個月，雙方又一次直接的對話。」

至於為何沒有公佈拜習視訊照片，康輝強調，「按照雙方的商定媒體記者，沒有能夠被允許進入到現場，所以我們會在這裡最近距離的大國外交最前線...。」

▲習近平和拜登第一次會談，中外媒體還能看到部分直播畫面（資料圖／路透社）

不少中外媒體分析，白宮表示通話內容也會涉及中美貿易爭端、國際供應鏈，今晚重點依然「聚焦烏俄局勢」。根據白宮17日發表聲明指出，兩國元首將討論如何管理兩國之間的競爭、俄烏戰事以及其他共同關心的問題。「這是我們保持美中之間公開溝通的持續努力的一部分。」

《路透社》稱，「拜登政府正在觀望中方行動，然後再決定採取何種行動。」鑒於「羅馬會晤」情況，這不太可能是一次輕鬆的對話。

「烏俄衝突」已經二十多天，大陸也多次表明態度。大陸外交部發言人趙立堅一再重申，在烏克蘭問題上，中方一直致力於勸和促談，為化解當前危機提出中方倡議，為推動局勢降溫作出積極努力。