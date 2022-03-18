　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拜習視訊　習：國家關係不能走到兵戎相向這一步

記者任以芳／北京報導

中美兩國元首自「烏俄衝突」爆發後，今晚（18日）九點多雙方正式視訊通話。外界分析，拜習的對話可能會決定戰事的。不過，今晚會談現場保密到，稍早大陸官媒《央視》報導稱，「雙方商定不允許媒體進入。」並且以文字快訊方式公布習近平最新指出，「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財

▲▼拜習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜習視訊通話今晚九點多登場。（圖／達志影像／美聯社）

報導說，習近平表示，我們去年11月首次「雲會晤」以來，國際形勢發生了新的重大變化。和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。烏克蘭危機是我們不願意看到的。

習近平強調，有關事態再次表明，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

拜習會談大約20多分鍾後，《央視》才釋出相關訊息，沒有公開任何內部直播畫面，由央視資深主播康輝在北京人民大會堂外連線。目前北京戶外氣溫是零下負2度。

康輝首先說，「央視國家主席習近平應約同美國總統拜登就『中美關係』和雙方共同關心的問題交換意見。這是繼去年11月16號中美兩國元首舉行視頻會晤之後，僅僅間隔四個月，雙方又一次直接的對話。」

至於為何沒有公佈拜習視訊照片，康輝強調，「按照雙方的商定媒體記者，沒有能夠被允許進入到現場，所以我們會在這裡最近距離的大國外交最前線...。」

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲習近平和拜登第一次會談，中外媒體還能看到部分直播畫面（資料圖／路透社）

不少中外媒體分析，白宮表示通話內容也會涉及中美貿易爭端、國際供應鏈，今晚重點依然「聚焦烏俄局勢」。根據白宮17日發表聲明指出，兩國元首將討論如何管理兩國之間的競爭、俄烏戰事以及其他共同關心的問題。「這是我們保持美中之間公開溝通的持續努力的一部分。」

《路透社》稱，「拜登政府正在觀望中方行動，然後再決定採取何種行動。」鑒於「羅馬會晤」情況，這不太可能是一次輕鬆的對話。

「烏俄衝突」已經二十多天，大陸也多次表明態度。大陸外交部發言人趙立堅一再重申，在烏克蘭問題上，中方一直致力於勸和促談，為化解當前危機提出中方倡議，為推動局勢降溫作出積極努力。

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

恐攻式車禍！白轎車高速衝入車道　14騎士遭撞飛「4死1重傷」

快訊／大陸吉林市宣布封城4天　400萬人一律只能網購

公司1男5女突被隔離關同房　他赤膊+短褲「睡在一起」！網全羨慕了

老公每晚「堅持抱抱睡」狂打呼　人妻夜夜失眠：我想分房了！

聯合國譴俄決議投棄權票　陸外長：給和平機會「是負責任態度」

港疫情稍回落新增14149例確診　衛健委：進入高位平台期

香港染疫死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後「懶得下床」整天玩平板…胖到125kg　尪1回答鄰居全傻眼

陸一周7家新能源車漲價！理想CEO：電池成本上漲的幅度非常離譜

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

恐攻式車禍！白轎車高速衝入車道　14騎士遭撞飛「4死1重傷」

快訊／大陸吉林市宣布封城4天　400萬人一律只能網購

公司1男5女突被隔離關同房　他赤膊+短褲「睡在一起」！網全羨慕了

老公每晚「堅持抱抱睡」狂打呼　人妻夜夜失眠：我想分房了！

聯合國譴俄決議投棄權票　陸外長：給和平機會「是負責任態度」

港疫情稍回落新增14149例確診　衛健委：進入高位平台期

香港染疫死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後「懶得下床」整天玩平板…胖到125kg　尪1回答鄰居全傻眼

陸一周7家新能源車漲價！理想CEO：電池成本上漲的幅度非常離譜

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

恐攻式車禍！白轎車衝入車道撞飛14騎士

首次買春就遇掃黃　賣淫女還是大叔！

老公每晚抱睡打呼　人妻想分房睡

快訊／大陸吉林市宣布封城4天

香港死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後懶得下床胖到125kg　尪1回答鄰傻眼

晚走1分鐘　她竟被隔離在火鍋店

一家3人參加告別式　全在殯儀館被撞死

拜登重申不支持台獨　「這個黨」很尷尬被動

譴俄決議投棄權　陸外長：是負責任態度

F1首位大陸選手周冠宇是超級富二代　父母花超4億培養

陸外長：習已提出烏克蘭危機「中國方案」

17歲少年工廠實習！累炸吐血亡

更多熱門

相關新聞

央視：中美元首又一次直接對話極不尋常

央視：中美元首又一次直接對話極不尋常

中美兩國元首自「烏俄衝突」爆發後，今晚（18日）九點多雙方正式視訊通話，大約不到兩小時，雙方稍早結束通話。大陸官媒《央視》報導稱「雙方商定不允許媒體進入。」目前大陸官媒只有北京人民大會堂外燈火通明的場外畫面，沒有流出任何內部視訊畫面。央視全程以文字快訊方式公布習近平談話內容，並且派出資深主播康輝戶外直播連線強調「「無論以何種方式，中美兩國元首的又一次直接對話是極不尋常。」

最新／拜習今晚九點正式通話！　

最新／拜習今晚九點正式通話！　

他慣性飆車撞3人　1婦人搶命不治

他慣性飆車撞3人　1婦人搶命不治

男士林衝撞3人　網怒：這台每天飆

男士林衝撞3人　網怒：這台每天飆

快訊／士林轎車撞行人！1女無生命跡象　女學生「腿變形」躺分隔島

快訊／士林轎車撞行人！1女無生命跡象　女學生「腿變形」躺分隔島

關鍵字：

習近平北京習拜會影音

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面