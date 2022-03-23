最強「消防超跑」初四了！　水砲誤轟分隊…大門炸飛人員險受傷

▲桃市消防局造價高達3800萬元的高效能化學車，23日上午測試時疑似未注意砲塔位置，竟直接命中埔心分隊大門。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局重資採購造價3800萬元的高性能化學車，23日上午在埔心分隊進行測試時，砲塔疑似未注意方向，廠商竟然將強力水柱直接射向分隊大門，不但將大門噴飛，還將值班台直接扳倒，甚至連兩名值班人員都差點受傷，現場則是一片狼藉。市府消防局目前正在調查意外原因，至於毀損部分，廠商則承諾會賠償。

▲桃市消防局造價高達3800萬元的高效能化學車，23日上午測試時發生意外。（圖／熱心民眾提供）

據指出，這輛高效能化學車配備熱顯像鏡頭，目前桃園國際機場也有類似型號的高效能化學車，桃市消防局擁有這輛則是升級款，其中駕駛座、砲塔設計更具「人性化」，相關電子配備也更齊全，超高量砲塔在1分鐘可出水達6千公升水量，是傳統消防車5倍以上，被視為消防局救災車輛中的「超跑」。

今天上午10時許，高效能化學車廠商進駐埔心分隊進行測試，但不知何故，維修人員操作時疑似未注意砲塔角度，竟然將砲塔出水口直接對向埔心分隊大門，然後超強水柱瞬間射出，分隊大門前自動門禁不起強力水柱直接爆開，水柱還將值班台直接扳倒，包括電腦、電話與隔板等設備都被噴飛，雖然僅短短十幾秒，但分隊大門前一片狼藉。

▲桃市消防局造價高達3800萬元的高效能化學車，23日上午測試時疑似未注意砲塔方向，直接命中埔心分隊大門，意外發生後現場一片狼藉。（圖／熱心民眾提供）

桃市消防局表示，這場意外來得很突然，幸好消防同仁閃避得宜，未造成人員受傷，但卻造成值班室自動大門、玻璃與部分用品受損，維修廠商允諾賠償，同仁們則陸續完成復原工作，相關設施與通訊設備均恢復正常，不影響分隊正常勤業務，至於意外發生原因還要深入調查釐清。

【更多新聞】

►工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治 公司、負責人被起訴

►荒唐兒4次搶走獨臂養父行乞所得 爸怒斷親情中止收養

►辣妹穿短裙買菜怪男一路尾隨 咔嚓聲頻傳...竟是手機偷拍底褲





