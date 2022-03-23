手機開勿擾模式「警報突狂響」　醫師呆愣20秒懂了！實測推爆

▲醫師楊為傑開勿擾模式，收到警報一度困惑。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（23）日凌晨1時41分花蓮近海發生規模6.6地震，全台民眾瞬間驚醒，其中有網友大讚，這次國家警報大響後，過了15秒才開始狂搖，「真的比地震還快！」對此，小兒科醫師楊為傑回憶，當時看到警報一度困惑，且手機是開勿擾模式，但建物開始搖晃後，才驚訝直呼收得到緊急訊息。

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醫師楊為傑在粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》驚呼，今日凌晨還在睡夢中，卻突然被國家警報給吵醒，「過了20-30秒，當我正在疑惑時，才開始搖。」楊為傑也訝異直呼，其實手機是處於勿擾模式，仍依舊收得到地震警報。

經這次地震實測發現，他建議民眾，「個人休息時開勿擾而不是靜音或飛航模式，以保持緊急通訊的正常！」

▲凌晨1時41分地震，全台都被搖醒。（圖／記者劉維榛攝）



底下網友熱議，「真的是先被警報叫醒，回神一下地震就來了」、「這一次警示的作用很成功」、「我也是，收到警報正在疑惑，還看了一下時間確定是現在嗎？然後就地震了」、「關靜音有訊息，沒有響」、「我哀鳳（iPhone）開靜音還是有警報聲」、「整晚八次」。

▲網友狂讚，這次警報發揮功效。（圖／翻攝白袍旅人-兒科楊為傑醫師）

今凌晨1時41分的地牛翻身，國家級警報之所以會提早15秒左右發送，本站報導，氣象局地震測報中心主任陳國昌說明，這1、2年針對預警手機警報參數「從錯誤中學習調整」，因此這次距離震央較遠的位置沒有發生「搖了才響」的情況。

陳國昌也解釋國家級警報原理，因地震波分為傳遞速度快但破壞力較弱的「P波」和速度較慢但破壞力較強的「S波」，P波每秒走5.5到5.6公里，S波則是3.6公里，地震預警的對象是S波，因此學理上距離震央較遠的台北、新竹、桃園等地，P波已衰減掉，所以警報先響之後才感受到S波。

另外，從今天凌晨1時截至上午8時10分，一共發生54起地震，等於7小時內發生超過50起地震，氣象局更提醒未來三天還有規模5以上餘震，讓民眾不免憂慮。

中央大學地震災害鏈風險管理中心研究員李錫堤指出，台灣處與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，本來地震就多，而從0206至今，地震不斷，目前就是地震比較頻繁時期，這兩年來，除了東部外海有點餘震，其餘都是沿著板塊交界處西邊邊緣出現地震，這種地震發生方式，對海溝型地震是不好的。

李錫堤進一步表示，東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，距離上次1920年已超過百年，未來可能發生規模8以上強震，而且在海溝型地震發生前，會出現中大型地震，而「海溝型地震」就如同金融市場的灰犀牛，一定會出現，也就是海溝型地震一定會發生，台灣要做好耐震準備，尤其是建築方面。