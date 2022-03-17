議員批柯文哲「挪用重置基金」釀意外　北捷調3年紀錄：子虛烏有

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站於11日發生電扶梯異常，造成約30名旅客從上行電梯往下滑；台北市議員簡舒培、李建昌16日質疑，是因為北市挪用「捷運重置基金」，導致零件無法更換，進而造成意外發生。對此，台北市捷運局長張澤雄17日回應，此事為子虛烏有。

面對北捷新埔站電扶梯於11日發生異常，讓台北市議員質疑是台北市長柯文哲挪用「重置基金」導致，台北捷運公司17日中午臨時宣布舉辦記者會，由台北捷運公司總經理黃清信、台北市捷運局長張澤雄說明，並且對外公布目前調查進度。

▲台北捷運公司總經理黃清信（左）、台北市捷運局長張澤雄（右）。（圖／記者袁茵攝）

黃清信表示，捷運系統設施設備維護經費包括「日常維護」與「重置作業」，「日常維護」屬於台北捷運公司自有資金，為每天運轉所需，包括電扶梯的保養、電聯車保養部分；「重置作業」才是指重置基金，用來做電扶梯重要設備汰換，例如變頻器、踏階鏈條、驅動系統等，以及電聯車重要設備汰換，不管重置有無通過，不影響需要維修的週期。

黃清信提及，以今年2022年來講，日常維護在物料與維修預算編列20億元，重置基金也會有11.6億元的預算編列，作為長期或大項的設備汰換時使用，「設備該維修就維修，安全是我們（北捷）第一要件，而且公營公司不會省這筆錢，省下的錢並非私人用途，維修週期都照計畫。」

至於外界質疑電扶梯維修申請「重置基金」遭拒一事，張澤雄指出，捷運系統重置或維護管理有2筆財源，一個是自有資金，另一個則是重置基金，而重置基金是為了未來30年系統維護正常營運運轉所需的汰換，若要動用重置基金則有嚴謹程序。

張澤雄說明，經調出過去3年審議紀錄，從沒有針對電扶梯、電梯等重要零組件項目有審議事項，僅記載北捷公司提出40項申請，其中通過35項，不通過5項屬於共電、車輛部分，但不同意動用重置基金，公司就得用自有資金進行更新汰換，不會因此影響營運安全。

張澤雄強調，所謂重置基金挪用是子虛烏有一事，重置基金是專管專用，用在捷運公司汰舊換新之用，並有嚴格審查程序，指示每年會有餘額，餘額則放在銀行生利息，過去曾配合市庫調度利用；不過議會在2019年決議，希望基金不得讓市庫調用，北市府也照附帶決議配合，並於同年5月全部還清，所以沒有所謂重置基金調借，這些餘額就是存在銀行生利息。