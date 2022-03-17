「現在」不處理！北捷昔稱要查「流出電扶梯影片員工」　今態度放軟

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，造成約30名旅客受到影響，但相關畫面卻到14日才突然被網友放上網傳開，使北捷15日緊急召開記者會說明，卻聲稱要找出將影片流出的員工，也引發外界質疑。台北捷運公司總經理黃清信17日表示，最重要工作是旅客慰問，調查流出影片者「不是現在要處理的事」。

北捷副總經理楊秦恒15日記者會時稱，要調查與深入了解事發影片為何從內部流出，並確認有無違法，如有違規「一定處理」，使台北市議員們質疑北捷在「解決」發現問題的人，連與台北市長柯文哲同黨籍的民眾黨立委、前北市勞動局長賴香伶都說，如有流出影片的員工權益受損，可與她聯絡。

▲台北捷運公司總經理黃清信（左）、台北市捷運局長張澤雄。（圖／記者袁茵攝）

針對北捷第一時間要調查流出影片者一事，黃清信於17日記者會中態度放軟，僅表示電扶梯異常意外發生後，最重要的工作就是旅客慰問，以及釐清設備異常、建立完善的維修計畫，上述問題「都不是現在要處理的事情，不會針對此部分特別說明。」

北捷新埔站一部上行電扶梯於11日晚間10時26分發生異常，台北捷運公司12日說明，該上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，5名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後也離站。

▲北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）

不過，北捷於12日發表聲明後，直至14日才有一名網友於臉書社團「爆廢公社」上傳影片，只見原本搭乘上行手扶梯的旅客，突然間電扶梯下滑，造成旅客失速，跌落位於地下1樓的等候月台。由於該部影片過於驚悚，引發不少網友討論與擔憂，也讓台北市議員們質疑北捷反應慢半拍。

台北捷運公司15日下午臨時召開記者會，被問到事發至今已過4天，為何今天才召開記者會？是否會追查將畫面流出的人？北捷副總經理楊秦恒於15日下午記者會回應，會調查與深入了解影片為何從內部流出，並確認有無違法，北捷會公開透明說明，只是必須找適當時機，有需要也會透過此方法將影片公告給外界。

楊秦恒表示，事件發生後北捷已有立即動員，包括總經理、副總經理都有到場了解，並於今日報告設備異常情形，但關於影片流出一事，相關人員正在調查中，如果有違反規定一定會處理。

▼北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）