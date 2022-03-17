快訊／傳動鍵盤鬆動！新埔站電扶梯異常原因曝光　輔助煞車迴路也出問題

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，造成約30名旅客受到影響，北捷15日說明初步調查，為煞車迴路異常及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移。台北捷運公司總經理黃清信17日再度說明，異常原因為傳動鍵盤鬆動，並以腳踏車作為比喻。

面對北捷新埔站電扶梯於11日發生異常，讓台北市議員質疑是台北市長柯文哲挪用「重置基金」導致，台北捷運公司17日中午臨時宣布舉辦記者會，由台北捷運公司總經理黃清信、台北市捷運局長張澤雄說明，並且對外公布目前調查進度。

關於新埔站電扶梯最新調查進度，黃清信指出，經維護廠商拆解故障齒輪箱，發現該扶梯齒輪箱鏈盤固定鏈鬆動未準確到位，導致鏈條打滑，動力及馬達煞車力無法輸出，加上輔助煞車迴路異常無法立刻煞停，導致電扶梯下滑。

黃清信比喻，假設騎腳踏車上坡階段，正常踩踏踏板時可以帶動往上，但假設帶動齒輪與踏板脫離，就會發生無論怎麼踩踏都往下滑情形，此次故障就是因為傳動鍵盤鬆動，導致力量無法照計畫運行。

黃清信提及，此次為雙重故障，煞車部分共有2道，一個在馬達上方，但因為已經脫離而造成異常；另外一個輔助煞車迴路異常沒辦法啟動，造成電扶梯持續往下滑，這是事實，也必須坦然面對。

黃清信強調，台北市長柯文哲指示務實面對問題，北捷會痛定思痛，完整系統性角度思考有無不足，該檢查就檢查，該汰換就汰換，該投資就投資，並針對造成旅客輕傷或社會大眾恐慌表達歉意。

▼台北捷運公司總經理黃清信（左）、台北市捷運局長張澤雄（右）。（圖／記者袁茵攝）





▼北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）