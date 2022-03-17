LIVE／挪「重置基金」釀新埔站電扶梯意外？　北捷親上火線說明

記者袁茵／台北報導

台北捷運新埔站11日發生電扶梯異常狀況，上行電扶梯無預警下滑，造成約30名旅客受到影響，但相關畫面卻到14日才突然被網友放上網傳開，使北捷15日緊急召開記者會說明，但聲稱要找出影片流出者的言論，也引發外界質疑。台北捷運公司17日再度召開記者會，說明最新調查結果，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

北捷新埔站一部上行電扶梯於11日晚間10時26分發生異常，台北捷運公司12日說明，該上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後也離站。

▲北捷新埔站一處電扶梯釀30人慘摔意外後關閉至今。（圖／記者袁茵攝）

不過，北捷於12日發表聲明後，直至14日才有一名網友於臉書社團「爆廢公社」上傳影片，只見原本搭乘上行手扶梯的旅客，突然間電扶梯下滑，造成旅客失速，跌落位於地下1樓的等候月台。由於該部影片過於驚悚，引發不少網友討論與擔憂，也讓台北市議員們質疑北捷反應慢半拍。

台北市長柯文哲15日上午受訪時表示，已有為此事唸過北捷，並要求北捷儘速公布初步結果；而台北捷運公司也於15日中午臨時宣布召開記者會，說明新埔站電扶梯異常及後續查證進度，初步檢查結果，廠商技師發現該扶梯齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑，加上扶梯輔助煞車迴路異常無法立刻煞停。

然而台北市議員簡舒培16日質疑，捷運局設有「捷運重置基金」做捷運設施的汰換，進行捷運各路線設施、設備、土建重置，以及相關業務費用，今年度也編列了9億多，可以視為捷運的「救命錢」，但歷任台北市長中，柯文哲是調用「捷運重置基金」金額最高的市長，可以隨意調用基金「挖東牆補西牆」，但對於和民眾生命安全相關、已逾使用年限的捷運電扶梯設備，卻要市民冒著生命危險繼續使用？

李建昌也表示，早在2019年板橋線新埔站財產編號3080103-10-G0007就曾申請重置基金，要更換高運量電扶梯系統的手扶梯，結果遭到拒絕，如今電扶梯還真的出事，「當時柯文哲洋洋得意左手向右手借錢沒問題，挪用重置基金作為他用，還說這樣可以幫市府省下借款的利息錢，也不會對市政造成影響，現在問題出來了！」

針對議員質疑「重置基金」問題，台北捷運公司17日中午12時臨時宣布，要在3時召開記者會，由北捷總經理黃清信說明新埔站電扶梯異常事件調查進度報告。