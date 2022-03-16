紐西蘭提前重開邊境！　台灣人5月起可入境「免隔離」

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日表示，領先全球的防疫措施使該國成為安全的旅遊目的地，因此將提前解除嚴格的邊境管制，向部分旅客重開邊境，希望藉此提振經濟。與紐國有免簽協議的台灣等地民眾5月起可入境，無須隔離。

綜合《路透社》、《法新社》報導，阿爾登上午在記者會上宣布，4月12日起開放已接種疫苗的澳洲旅客入境，較原定的7月提早許多。5月1日起也將開放與紐國有免簽協議的國家旅客入境，包括北半球主要市場、日本、新加坡、南韓及台灣。所有旅客出發前都須完成疫苗接種，並提供陰性篩檢證明，抵達紐西蘭及入境後第6天須接受篩檢，不須隔離。

阿爾登表示，「我們已經準備好再度迎接世界。令我感到自豪的是，紐西蘭現在能夠為旅客提供安全的造訪處」，對陷入困境的旅遊業也將是一劑強心針，「關閉邊境是我們2年多前為防堵新冠肺炎而採取的首波行動之一，而重開邊境將在今年剩下的時間刺激經濟復甦。」

紐西蘭航空執行長佛倫（Greg Foran）也表示，此舉將幫助旅遊業者「回到他們最熟悉的領域——迎接國際旅客。」

紐西蘭2019年國際旅客人數達390萬，但受新冠疫情影響，2020年3月關閉邊境。疫情爆發前，旅遊業是紐西蘭最大出口收入來源，每年帶來逾109億美元收入，其中40%旅客來自澳洲。

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▲ 紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）