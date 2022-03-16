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五分埔確診女Ct值13感染源不明　職場3同事檢驗結果出爐

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府針對五分埔女店員確診，匡列36人結果出爐。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市府14日公布新增一名確診個案為案21497，該民眾自行快篩後陽性，經PCR檢測結果確認為陽性反應，Ct值僅13.1，衛生局也對其進行疫調，發現該案發3月6日曾與友人前往基隆某KTV歡唱，緊急匡列同住家人與職場同事在內，含火鍋用餐接觸者與KTV接觸者等共36人，其中4人為台北市人，所幸16日職場同事3人PCR檢驗結果均為陰性，由於該案感染源不明，基隆衛生局表示將會再持續追蹤感染源。

案21497，為20多歲女性，其住在基隆，工作地點則在台北市，為五分埔服飾店女店員，日前因出現發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑使用，結果呈現陽性，因此主動通報基隆市衛生局，經PCR篩檢後確認為陽性確診。

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衛生局也緊急對其疫調，發現其3月6日曾與友人一起到基隆某KTV歡唱與某火鍋店用餐，同時對其家人與職場同事等相關人等進行匡列，包含3名工作同事、5名同住家人，與其13日晚間曾前往基隆某間火鍋店用餐，當時用餐客人與員工共13人、並連同曾一起去過KTV友人與店員共9人，最後為夜市小吃攤接觸者，共計匡列36人，所幸目前PCR結果全數均陰，其中夜市小吃攤6人檢驗結果尚未出爐。衛生局指出，已在第一時間已匡列所有相關人員，將會持續找出相關接觸者，並釐清可能感染源。

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基隆新冠肺炎本土疫情社區傳播五分埔女店員PCR結果

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