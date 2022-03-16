停2年小三通拚清明復航　楊鎮浯喊話：金門準備好了

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

兩岸金廈小三通因新冠肺炎疫情已停航逾2年，金門縣政府密切觀察疫情變化，積極推動復航籌備工作，並於本月15日下午在水頭碼頭進行復航演練，為隨時可能恢復的小三通預做準備。縣長楊鎮浯全程坐鎮指揮，強調縣府已做好充足準備，呼籲中央各部會能盡速推動小三通逐步復航，解決金門鄉親民生和經濟需求。

▲金門縣政府全力爭取因疫情停駛逾2年的小三通復航，昨日進行流程演練。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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楊鎮浯表示，金門縣政府的態度非常清楚，就是在疫情可控、安全無虞的情形下，全力爭取小三通復航，不僅是有人道的考量，還有鄉親的需求，更重要的還有整體產業的部分。楊鎮浯說，「我們希望復航，但是在整體規劃上是非常謹慎的，在初期的航班間隔，就是隨著隔離天數來調整，如果隔離天數是14天，規劃航班就是14天一班，如果隔離天數是10天，就是10天一班。」

縣長楊鎮浯也藉此機會向中央部會與金門鄉親說明，縣府密切關注大陸地區疫情發展，採取不躁進的方式，分階段推動小三通復航，初期以金門籍鄉親優先，限制每趟次旅客人數及採取每14天一趟航班的方式，同時視中央指引滾動檢討，讓疫病可防可控，也透過演練完善旅客入境作業，務求防疫滴水不漏。

楊鎮浯表示，目前縣府跟中央申請在清明節前後，讓金門籍的鄉親能夠透過小三通返鄉祭祖，縣府於2月23日已將「小三通復航方案」提交給陸委會，目前也在做相關的評估，縣府已做好充足準備工作，請中央部會加快評估推動復航方案，呼籲各單位一起支持金門小三通的重啟。

為完善小三通復航通關及防疫作業，縣府15日舉行小三通復航演練，由縣府觀光處邀集水頭碼頭CIQS各單位參與沙盤推演。演練流程從旅客自小三通船舶下船後，依循防疫動線指示，出示入境檢疫系統畫面、二日內核酸檢測陰性證明與護照，接著至採檢區，進行咽喉唾液取樣與體溫量測，領取快篩試劑後，依正常通關程序入境，並依指示搭乘防疫車輛至防疫旅館進行為期10日居家檢疫。演練過程由30名工作人員充當入境旅客，並安排一輛防疫巴士，演練完善逼真。

同時，縣府觀光處擬定防疫腳本，因應旅客可能發生的各項突發狀況，包括：一、旅客未持有我國手機SIM卡，由中華電信人員協助販售SIM卡。二、旅客出現發燒症狀，至健康評估室再次確認體溫，如體溫仍過高，通報港消協助載送至衛福部金門醫院辦理PCR檢測。三、民眾因疾病或受傷無法進行深喉唾液快篩，通報消防局指派救護車到場，載送至金門醫院辦理PCR檢測。四、入住防疫旅館後PCR檢測或快篩出現陽性反應，通報消防單位載送至金門醫院就診。