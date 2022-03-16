陸2年來首度調整防疫政策　染疫者出院Ct值下修至35...隔離期縮短

▲大陸調整染疫者出院核酸檢測Ct值。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委醫管局昨（15）日公布《關於印發新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》（《第九版》，下同），為基於研究Delta、Omicron等變種病毒傳播特點和病例特徵進行修訂，內容包括，對病例實施分類收治，調整出院時新冠核酸檢測標準等。這也是大陸進行嚴格病例管理及密接追蹤的防疫政策2年來首度進行調整。

▲吉林新冠疫情為輕症較多的Omicron變種病毒引起。（圖／CFP）

《第一財經》報導，由於奧密克戎（Omicron，下同）變異毒株患者以無症狀感染者和輕型病例為主，大多不需要過多治療，全部收治到定點醫院會佔用大量醫療資源，輕型病例實行集中隔離管理，相關集中隔離場所不能同時隔離入境人員、密切接觸者等人群。隔離管理期間應做好對症治療和病情監測，如病情加重，應轉至定點醫院治療。

此外，根據《第九版》規定，解除隔離管理及出院標準中的「連續兩次呼吸道標本核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時）」修改為「連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測N基因和ORF基因Ct值均≧35（螢光定量PCR方法，界限值為40，採樣時間至少間隔24小時），或連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測陰性（螢光定量PCR方法，界限值低於35，採樣時間至少間隔24小時）」。

這項調整代表著當Ct值大於35時，不能稱為核酸陽性。根據大陸疾控中心核酸檢測相關規定，Ct值40以下為陽性、37至40間需重複檢測、40以上為陰性。然而，根據大陸相關研究顯示，處於恢復期的感染者在核酸Ct值≧35時，樣本中未能分離出病毒，密接者未發現被感染的情況。

《第九版》還將染疫者「出院後進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」，大幅縮短約一週的隔離觀察時間。