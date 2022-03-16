壽險業千人遊嘉義　遊覽車塞滿停車場！業者笑了：盛況好久不見

▲疫情趨緩國旅復甦嘉義出現千人旅遊團，餐廳業者停滿20多台遊覽車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著疫情趨緩，全台花況盛開，各公司行號無不把握機會安排員工或是團體出遊，嘉義中埔交流道附近一知名窯烤雞餐廳15、16日連兩天20餘台的遊覽車開進停車場，近千遊客走入餐廳準備大快朵頤，全場人聲鼎沸，業者直呼很久沒看見這樣的盛況，也因連續兩天全場70桌全滿，樂見下半年旅遊盛況。

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業者黃先生表示，受到阿里山櫻花季及黃金風鈴木花影盛況影響，不少旅行團體選擇到他們餐廳用餐，也讓遊覽車訂桌數量增加相當快，而這次千人旅行團是來自北部知名人壽公司一區處的旅遊，該公司包下他們餐廳連續兩天70桌的用餐，不僅戶外停車場停滿20多台遊覽車，餐廳內部兩大用餐空間更是人潮坐滿滿，每個遊客臉上著幸福出遊的笑容。

▲▼ 疫情趨緩國旅復甦嘉義出現千人旅遊團 ，嘉義當地餐廳業者對於下半年旅遊市場相當期待。（圖／記者翁伊森攝）

受訪旅客周小姐表示，這次旅遊是該公司高峰競賽，老闆大方包下兩梯次三天兩夜，2梯次近40台遊覽車千餘人用餐住宿嘉義阿里山，也將參觀大林萬國戲院以及布袋高跟鞋教堂等地，對於能吃到嘉義在地美食很開心。

▲旅客周小姐說明團體出遊規劃。（圖／記者翁伊森攝）