「埔榮公園」增植13棵八重櫻　為病患住民打造調養綠環境

▲▼台中榮總埔里分院舉辦植樹節活動，於院區種下13株八重櫻。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

國內許多醫院環境都被水泥叢林所覆蓋，台中榮總埔里分院則致力於生態保護與植樹綠化，日前於植樹節前夕舉辦植樹活動，栽植八重櫻13株，期許將院區打造為適合調養生息的綠色環境，達成「成為社區優質醫療院所，永續經營」之願景。

埔榮於3月11日上午於院區舉辦「尊重生態、熱愛地球、關懷生命」植樹活動，院長徐慰慈帶領各單位主管與同仁一起揮鏟翻土、種下八重櫻。

院方指出，自民國47年建院以來，占地近9公頃之院區陸續栽種樟樹、榕樹、松柏、楓香、美人樹、欖仁樹、梅樹等數百株大型樹木，其間又種植許多矮仙丹、樹蘭、杜鵑、七里香、茶花、櫻花等小型植栽，加上近幾年來每年植樹節都舉辦植樹活動，如今院區綠樹成蔭、花木扶疏，宛如公園般幽靜宜人，病患及住民置身其中，身心靈都獲得療癒。

不只是種植新苗，徐慰慈表示，106年建造長照大樓與施作水保工程時，也曾成功移植在工區的19株大小樹木，包括好幾棵樹齡數十年的樟樹，如今依然在院區各角落成長安居、綠意盎然。

院方指出身為公立醫院，希望對政府的環保節能政策起帶頭作用，綠化植樹只是其中一環，埔榮也在105年榮獲國際低碳醫院最佳合作案例獎項、109年長照大樓取得2項綠建築認證，近年來更逐年汰換節能燈具與設備、於建築物頂樓設置太陽能板，結合當地蜈蚣社區在滯洪池旁種植蜜源植物吸引蝴蝶、打造生態蝴蝶園區，設置電動車充電站等，希望在環保議題上能有所貢獻。