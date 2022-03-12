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東森集團響應「新北山海造林計畫」拚3年種1.5萬棵樹

▲▼新北市長侯友宜與東森集團副總裁廖尚文一同參加111年植樹節-新北山海造林計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜（後排右四）與東森集團副總裁廖尚文（後排右三）一同參加「新北山海造林計畫」啟動活動，現場與孩子們一同植樹。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／新店報導

環境永續已是全球共識，各國政府和民間企業都在積極努力守護「地球」這個家園，長期關注環境議題的東森集團總裁王令麟也提出集團2022年度目標：要將更多心力投注在台灣的環境保育，因此積極參與由新北市政府推動的「新北山海造林計畫」，預計提供樹苗及樹木養護基金，規劃在文山農場種植200棵喬木樹苗；並於今（3/12）植樹節，與新市長侯友宜、新北市農會、台灣山海天使協會、財團法人慈心基金會等單位在新北市文山農場共同宣示計畫啟動，由東森集團由副總裁廖尚文代表出席，在眾人見證下與新北市政府和新北市農會簽訂合作意向書，共同為家園創造更美好的未來。

▲▼新北市長侯友宜與東森集團副總裁廖尚文一同參加111年植樹節-新北山海造林計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲東森集團響應新北市「植樹減碳」理念，今由副總裁廖尚文(右1)代表出席，在新北市長侯友宜(中)見證下，與新北市農會簽訂合作意向書。

新北市長侯友宜在活動現場表示，植樹節並不是一日的活動，市府將持續與各單位合作推動山海造林，讓新北市成為生態宜居城市；東森集團副總裁廖尚文深感認同並在活動致詞時指出，東森集團和新北市府一樣皆相當重視環境永續議題，透過「塑膠減量、循環再利用」的方式展現企業環保愛地球的決心，東森集團旗下東森自然美美妝品牌使用的瓶子或包裝材料，都是可回收的環保材質，同時鼓勵消費者配合空瓶回收，給予獎勵優惠；另外，東森購物網已規劃推出「循環包裝袋」，持續鼓勵消費者減塑愛地球。

廖尚文補充說明，延續去年東森國際、東森購物榮獲「TCSA台灣企業永續獎」貿易百貨業的金獎榮譽，以及東森國際以智慧化穀倉拿下首屆「台灣永續行動獎」銅獎的成果，東森集團總裁王令麟把2022年訂為「ESG永續發展元年」，認為積極落實環境保護，是企業應盡的社會責任。而且東森購物總部在中和、自然美基地在深坑，與新北市有著深刻的地緣緣分，因此東森集團率先響應新北市府推動的「新北山海造林計畫」，除了規劃在文山農場植樹種植200棵喬木樹苗，也提供樹苗及樹木養護基金，更邀請東森購物千萬會員、東森直消電商的經銷商，乃至集團所有員工共同響應，為環保盡一份心力。

▲▼東森集團副總裁廖尚文參加111年植樹節-新北山海造林計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲東森集團副總裁廖尚文表示，2022年是東森集團的「ESG永續發展元年」。

同時，東森集團希望將「植樹減碳公益計畫」擴大到全台灣，預計在全台羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、花蓮及東台等8個林場認養9.3公頃的土地，種植樹木，初步規畫三年內將種植逾15000棵樹苗，副總裁廖尚文笑說：「希望將影響力擴展至全台各鄉鎮，大家都能多多關心我們的環境愛護地球。」

今年適逢新北市農會創會120週年，侯友宜市長在現場也邀請東森集團副總裁廖尚文、市農會理事長及四健會學員和孩子們共同植樹，只見侯友宜熟練向孩子示範如何翻土、澆水，現場種植40棵穗花棋盤腳、200株台灣原生百合及300株烏來杜鵑等原生植物，其誘鳥及誘蝶特性，也為美麗的文山農場拓展豐富生物多樣性，更為下一代「樹立」了好榜樣，象徵世代及農業永續傳承。

▲▼東森集團副總裁廖尚文參加111年植樹節-新北山海造林計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲東森集團副總裁廖尚文（圖中）與新北市長侯友宜以及新北市農會總幹事等人一同拿鋤撥土植下樹木，為現場孩子們以身作則愛護家園。

侯友宜表示，新北市目標2030減碳30%、2050年淨零碳排放，讓新北市與國際接軌，推動的「新北山海造林計畫」，預計陸域、海岸及海洋（珊瑚復育）造林，由山到海增加藍綠碳匯，計畫每年植樹4萬株，珊瑚復育200株，每年減碳量達40公噸，此次非常感謝東森集團率先支持，提供適宜場域、樹苗、維護人力或植樹資金，成為民間企業楷模，也呼籲更多民間團體與企業一起來響應，共同愛護腳下這片土地。

▲▼新北市長侯友宜參加111年植樹節-新北山海造林計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜向率先響應「新北山海造林計畫」的東森集團表示感謝之意。

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