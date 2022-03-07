南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

▲南投林管處今年將提前一天舉辦植樹節換發苗木活動。（圖／南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

林務局南投林區管理處每年都在3月12日植樹節舉辦捐發票、換苗木活動，因今年植樹節恰逢假日，將提前一天在該處及轄屬的5個工作站同步辦理，也於今天提前公告換發花苗種類及適合栽植地點。

南投林管處指出，今年活動共提供6種不同特色的台灣原生種苗木，包括可觀花的金毛杜鵑、觀葉植物小葉赤楠、具有花香的山黃梔、果實可食用的桃金孃、極佳的蜜源植物呂宋莢迷及適合做為盆栽的竹柏，總共12000株；民眾憑今年1至3月發票、1張可換取苗木1株，1人限領5株，僅現場發放，不接受預約保留，送完為止。

▲▼南投林管處今年準備金毛杜鵑（上圖）、桃金孃等6種台灣原生種苗木供民眾選擇。（圖／南投林管處提供）

南投林管處處長李政賢提醒，疫情之下民眾壓力較大，種植花木可適度紓壓，活動當天參加民眾請配戴口罩並做好自身防護措施，應居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者請勿參加。

「『碳循』原生種‧捐發票換花苗」活動於3月11日上午10時起舉辦，民眾可上林管處網站（http://nantou.forest.gov.tw/）業務公告區，先行查閱各種苗木之特性及發換地點，或以電話（049-2365226-2122簡小姐）洽詢細節，再前往換取。