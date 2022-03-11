環球科大「綠環境、重生命、愛鄉土」 　延續傳統今種百棵樹苗

▲環球科大創校以來，著力創造環保、樂活、綠美化之森林大學，今日植樹節前夕舉辦「關懷環境、尊重生命、熱愛鄉土」植樹活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科大創校以來，著力創造環保、樂活、綠美化之森林大學，今（11）日植樹節前夕舉辦「關懷環境、尊重生命、熱愛鄉土」植樹活動。由創辦人許文志和校長沈健華，帶領教職員工及學生，種台灣牛樟、肖楠及桃花心木共計100棵珍貴樹種。創辦人許文志說，這項持續創校31年來的優秀傳統，極具教育意義。

創辦人許文志指出，環球科技大學自創校以來，於每年植樹節均種下新的樹苗，廣達30公頃的環球校園，已種植超過一萬棵樹木，樹種多達66種，鳥類及松鼠也超過14種，生態多樣性豐富，打造出兼具環保、樂活、綠美化的森林樂活大學。對環球科大而言，植樹節種樹不只是種樹，更深具生命教育的意涵。

▲環科大附幼學童一起與校內師長種下小樹苗。（圖／記者蔡佩旻攝）

環球科大校長沈健華表示，今日植樹以牛樟樹為主約100棵左右，也象徵環科大持續百年校園邁進，種樹的最主要目是慶祝植樹節，植樹節緣由於國父孫中山先生創辦中華民國，讓我們現在在台灣享受自由民主的環境，這是種感恩，當然也希望透過種樹的活動提醒大家珍惜現在的生活。

沈健華提到，今日活動也邀請環科大附設幼兒園學童參加，環科大婦幼為雲林縣特優幼兒園，也符合現在校務的發展，未來將轉變為健康照護的大學，植樹活動是象徵努力的指標，期望透過種樹的活動提醒大眾種樹環保來愛護地球尋求永續家園。

▲環大校長沈健華（左）提到，植樹活動是象徵科大校務努力的指標，期望透過種樹的活動提醒大眾種樹環保來愛護地球尋求永續家園。（圖／記者蔡佩旻攝）





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►農夫騎樓曬鈔票...機車男假問路搶錢 笨匪搶1千元不成連吃兩罪

►內政部長南下雲林參拜太平媽祖 徐國勇：遶境活動務必戴好口罩

►雲林25歲警倒臥跑步機無心跳！AED救命送加護 同仁集氣盼康復

►豐泰企業捐贈3千萬 助虎科大推動「籃球菁英計畫」

►快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林 預估2週後可望爆量通過