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埔里育樹季開跑　學校師生種蜜源植物、公所發苗木

▲2022埔里育樹季活動起跑（下同）。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2022埔里育樹季活動起跑（下同）。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

3月春暖花開，節氣適逢驚蟄與春分前後，土壤濕潤、雨量漸增，最適合植樹造林；埔里鎮公所於3至5月規劃「埔里育樹季」系列活動，今年仍以永續推動生態復育計畫為重點，邀集鎮內各國中及國小一起種植蜜源及食草植物，營造蝴蝶棲地，期盼重現早期埔里鎮「蝴蝶王國」的美景。

鎮公所7日上午於埔里國小舉辦植樹活動，邀集師生一起種下蜜源植物，並指出今年持續邀請台一種苗公司合作：由該公司贊助提供數種蜜源植物及食草植物，包括高士佛澤蘭、馬纓丹、小葉馬纓丹、繁星花、長穗木等適合春季種植且蝴蝶喜愛之植物，並在3至5月間分批贈予各國中及國小種植，期望持續讓校園充滿彩蝶飛舞。

▲2022埔里育樹季活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2022埔里育樹季活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

埔里鎮公所表示，312植樹節前一天的3月11日上午10點，也將與台一種苗及南投縣政府合作，在公所大門口發放苗木，預計贈送包括杜鵑、樹蘭、含笑、桂花、七里香、細葉仙丹等，每人以領取2株為原則，歡迎民眾自備環保袋至公所領取，贈完為止。

▲2022埔里育樹季活動起跑。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮長廖志城說，3到4月是最適合植樹的季節，公所將規劃在鎮內進行一系列植樹計畫，如在北安、北平花台等種植山櫻花，另在各公共設施綠地及槽化島栽種灌木花卉等植栽，除可提升鎮民及遊客觀感，對地球環保、綠循環也多有助益，鎮立圖書館也搭配育樹活動，規劃「綠色奇蹟」主題書展，內容包含植栽與堆肥等知識，鼓勵鎮民一起響應種樹、育樹，讓地球綠起來。

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