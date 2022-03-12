創造好風水！　2022植樹節國際獅子會300G2區種111棵真柏

▲國際獅子會300G2區總監胡耀輝(右)，帶領千名獅友舉行環保植樹。（圖／獅子會300G2區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全球暖化、氣候異常，植樹減碳、創造新鮮空氣等環保行動，深受各界重視。國際獅子會300G2區總監胡耀輝於12日植樹節，帶領千名獅友在桃園市大溪區月眉人工濕地生態公園，舉行環保植樹活動；植樹委員會主席廖達助特別選了真柏樹種，象徵著長壽、勇敢、堅強不屈，也期獅友會家庭幸福，事業發展蒸蒸日上。

國際獅子會GST區(全球服務團隊)協調長楊嘉俊表示，獅子會的五大志業中，環境保護是非常重要的一環，獅友們今天種下111棵真柏，也準備1000顆樹苗讓獅友帶回去，希望這些真柏日漸茁壯成為都市之肺，屹立在大溪地區，默默守護城市居民的健康。

楊嘉俊感性道：樹木與人類息息相關，獅子會長年來推動環保愛地球活動，每年獅友們都親手種下各種不同的樹木，大家手持鐵鍬，將一顆顆充滿生機和希望的樹苗植入土坑內，種完樹後，獅友們又為它們澆灌生命之水，期小樹快快長大，公園充滿盎然綠意和生機，減碳創造新鮮空氣，並為減緩地球暖化，善盡一份心力。

據了解，真柏樹種的「柏」字和「貝」字讀音相似，自古就寓意著柏樹是像貝殼一樣的樹，除有淨化空氣的效果，在風水上亦有長久幸福、促進事業發展的作用之一。

國際獅子會300G2區2022植樹節活動由：博愛、萬壽、大溪、大嵙崁、辰威、正義、鳳凰、慈文、仁友、新興、遠東、百合、芙蓉、南崁、南崁女獅、蘆竹、蘆竹女獅、龜山、源園、富鑫、八德、桃德、四維、桃仲公益、信義等25個獅子會及易度企業、興達園藝共同承辦。