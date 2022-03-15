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社會 社會焦點 保障人權

「大藍天」郵票值1300萬！他私吞再影印掉包　遭判刑+賠千萬

▲▼ 郵票,集郵,手寫信,信封 。（圖／pixabay）

▲侵占稀有「大藍天」郵票，男子被判1年有期徒刑並賠1220萬。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名吳姓男子以郵票買賣為業，秦姓男子將一紙「大藍天郵票」委託給吳男鑑定、提供他人詢價等，但吳男竟私下將郵票彩色影印、穿打齒孔後掉包交還給秦男，秦男發現有異狀，吳交付80萬元並改口說已賣給某買家。但根據2方的協議書內容，這張「大藍天」吳男具優先購買權，且價值高達1300萬，2人談不攏告上法院，台北地院審後依業務侵占罪，判吳1年有期徒刑；而民事部分吳需返還剩餘的1220萬元，可上訴。

據了解，這張「大藍天」郵票是大陸1967年為紀念毛澤東創建井岡山革命根據地40周年而發行，後來因故被秘密銷毀，只有極少數幾枚被流出，因人物以藍天為背景故有此稱，也因極度稀有、收藏價值極高。

而秦男將這枚「大藍天」交給從事郵票買賣的吳男處理鑑定、詢價等事務，並簽下協議書「若鑑定結果為真品，吳男具有優先購買權，買賣價格為1300萬新台幣」。但2019年9月16日吳男拿到郵票實品後，竟擅自將郵票彩色影印、穿打齒孔後，拿贗品欲交還給秦男。

但秦男察覺郵票被動過手腳，吳男馬上否認意圖侵占真品，拿出假的郵票只是想侵占出售之價金，並表示已用120萬元將郵票售出，隨後拿出80萬返還給秦；但秦男認為與原先談妥的價格落差甚大，也應由吳男優先認購，決定訴諸法律。

但法院調查時，比對證人說法與郵票照片，都有許多差異，吳男對於買家的身分也交代不清，一下說某上市櫃公司老闆、一下說不知名郵商，或說是香港人士，也對於出售票價說法不一，於是不採信吳男供詞，依業務侵占罪判處1年有期徒刑，案件目前仍在上訴當中。

而民事部分秦男表示，當初簽訂協議書同意吳男有優先購買權，但吳男事後侵占真品，謊稱賣給他人並只交付80萬元，造成1220萬元的損失，要求吳需將餘款付清。

台北地院民事判決認為吳擅自偽造並侵占郵票正品，也未於最後言詞辯論期日到場或提出任何聲明，根據兩造協議書上約定之1300萬買賣價格，判吳男需清償餘款1220萬元合理，仍可上訴。

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