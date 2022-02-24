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社會 社會焦點 保障人權

國中輔導室主任詐領家訪車馬費　都推給家長！貪1.6萬判半年

▲▼老師是個作育英才的職業，一舉一動都會影響學生深遠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲輔導室主任偽造不實的家庭訪視紀錄表，詐領補助費用。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市一名林姓國中女老師，兼任輔導室主任期間，辦理家庭訪問需要高度關懷的學生20位，總計可核銷金額16000元，但遭人舉報其詐領家庭訪視費用，林女根本沒有到學生家庭探訪，林女為避免東窗事發，再偽造不實的家庭訪視紀錄表，後被學生及家長打臉後，橋頭地方法院依業務登載不實罪，處林女有期徒刑6個月。

林姓女老師在高雄市某國中擔任輔導室主任，負責該校各項輔導工作，2016年教育部辦理「高度關懷學生家庭輔導訪視實施計畫」，該校列出20位關懷學生，每一個案家訪最多2次為原則，每次訪視費用200元，總計可核銷16000元，核銷通過後，隔年林女被人檢舉實際上並沒有到學生家裡探訪，盜領了核發的費用。

林女見事跡敗露，偽造到學生家中的輔導訪視紀錄表，登載不實的日期與內容等，但詢問學生與家長，多人指證歷歷，有人說林女只來過一次，或者只有用電話聯絡，甚至約好的時間根本沒出現。

林女繼續把錯推給家長，指稱家長自己記錯到訪日期，忘記實際面談時的過程，前後所述不一；還有家長給了錯誤的地址，自己上門撲了空；甚至怪罪家長沒空才沒拜訪成功。

且在被檢舉接受調查後，林女才於2017年積極連絡家長要登門拜訪，與紀錄表上所記載的2016年間不符，法院認為是因見東窗事發，緊急補行訪視，再偽造虛構的日期以符合核銷表。

橋頭地院審後認為林女身為輔導老師，負責教育與關懷學生，偽造文書、浮報經費遭舉發後還持續狡辯，指稱學生與家長才是汙衊詆毀自己，犯後無悔意，但參酌林在被告後有進行補訪，對學生權益影響尚非重大，依業務登載不實罪，判有期徒刑6個月，可以易科罰金，仍可上訴。

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