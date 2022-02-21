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社會 社會焦點 保障人權

搶丟丟妹叔叔36萬！主嫌「黑歷史曝光」　剛被關出來就犯案

記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

彰化縣過年期間發生一起蒙面搶案，據悉，當時是知名直播主丟丟妹的叔叔遭搶，而警方獲報後循線展開追查，於20日掌握楊姓主嫌行蹤，於多日埋伏後發動攻堅。過程中楊嫌還從車內開槍，警方也兩槍回擊。怎料，之後楊嫌卻持槍自戕，倒臥駕駛座，雖經緊急送醫搶救，但楊嫌仍是於21日上午宣告不治。

▲▼彰化發生蒙面搶案，警方一路追到雲林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化發生蒙面搶案，警方一路追到雲林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，楊嫌有毒品、槍砲藥彈前科，和雲林去年發生偽造五倍券一案的主嫌為同一人，而楊嫌剛被關出來就和另名歹徒於過年期間，使用未懸掛車牌之車輛、持槍蒙面闖入丟丟妹叔叔家中搶劫，而警方獲報後，由刑事警察大隊、保安警察隊與和美分局共組專案小組共同偵辦，而經調閱監視器、相關資料後，警方循線掌握其身分，經過多日埋伏後，於20日掌握其行蹤。

▲▼彰化發生蒙面搶案，警方一路追到雲林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方一路尾隨楊嫌到雲林縣內的某間汽車旅館，見時機成熟，以特殊任務警力發動攻堅，過程中楊嫌自車內開槍，警方立即回擊兩槍，經上前查看發現楊嫌已持槍自戕並倒臥在駕駛座，而雖然警方隨即將其送往雲林基督教醫院急救，但楊嫌經多次急救後，仍是宣告不治。

▲▼彰化發生蒙面搶案，警方一路追到雲林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，專案小組並於同日凌晨同步發動拘提、搜索，並查獲另名李姓共犯到案，全案起獲作案用改造霰彈槍及手槍各1把，霰彈12顆、子彈92顆、蒙面頭套、作案時穿著衣物及贓款新臺幣十三萬元等證物，全案依涉嫌刑法強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲▼彰化發生蒙面搶案，警方一路追到雲林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，雲林先前發生一起五倍券偽造案，當時就是由楊嫌製造並提供偽造證件予陳嫌（34歲）代為租賃車輛得手後，遂交由楊嫌懸掛偽變造車牌使用，於2021年10月16日凌晨4許行至林縣斗南鎮大業路統一速邁樂加油站持用面額新臺幣500元之偽造5倍振興券2張加油消費得手後離去，經加油站員工發現報警。

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