名會計師超會A！瞎掰「公司存摺遺失」　68天密集提領1.4億

▲台北地檢署偵結，依侵占、偽造文書等罪起訴吳姓兄弟。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

知名會計師、某會計師事務所負責人吳品昇2014年起受境外公司委託管理台灣分公司帳戶，不料吳卻趁著公司解散進行清算之際，謊稱存摺遺失須辦理補發，隨後立即更換聯行通提密碼，在短短68天內密集提領款項高達新台幣1億4630萬元；另吳男胞弟也涉嫌詐騙金主百萬元。台北地檢署偵結，依侵占、偽造文書等罪起訴吳姓兄弟。

起訴書指出，吳品昇原名「吳佳瑋」，在某會計師事務所擔任負責人，2014年起受到英屬維京群島商法斯格勒委任，在台灣分公司擔任經理人，負責處理公司在台銀行款項業務；2018年底，台灣分公司解散進行清算程序，吳品昇藉機謊稱公司帳戶存摺遺失，並到銀行申請補發，隨後更換聯行通提密碼及提高聯行代付額度，於2018年12月27日、到2019年3月4日短短68天內，偽造公司「國內匯款申請書」、負責任印章等，密集提領公司款項共計新台幣1億4630萬元。

而吳男與胞弟吳競(原名吳秉錞)因負債累累，吳競遂於2019年3月對外謊稱哥哥的會計師事務所因西班牙客戶急需歐元保證金才能順利匯款，並開口向鄭姓金主借款150萬元，承諾事成後將支付10萬元利息，成功詐取款項後拒不還錢。

此外，吳品昇2009擔任司塔吉公司、薩摩亞商STAZIONE公司合作會計師，並藉由工作之便侵吞款項、提領花用，事後遭被害人提告。台北地檢署偵結後，依侵占、偽造文書等罪起訴吳品昇、吳競兄弟。