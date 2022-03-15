俄羅斯私傳官媒12頁機密文件曝！稱西方國家和北約「挑釁普丁」

▲從俄羅斯當局發送給官媒的機密文件可以看出，普丁想要大打資訊站。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯當局一份由克里姆林宮發給官方媒體的12頁機密文件內容意外洩漏，美國雜誌《瓊斯母親》翻譯了該文件，而這份備忘錄也完整透露出普丁想要說服全世界，俄國攻打烏克蘭是一件「正確的事」。俄國在文中提及，「烏克蘭犯了戰爭罪，而莫斯科則成了西方大規模反俄宣傳行動的目標。」同時也強調，西方國家與北約的種種行為是在挑釁俄羅斯與總統普丁個人。

根據《瓊斯母親》引述一位不願具名的俄羅斯媒體人透露，俄國克里姆林宮3月3日向官媒發送了一份私密備忘錄，而該份文件正好清楚地展示了普丁為了贏得資訊戰，如何讓全球認同他在烏克蘭的進攻行為。其中明確指出，俄羅斯官媒應該以何種立場來說明此次進攻行為，同時應該要聽取哪些西方媒體的說法，並且如何報導那些發生在邊境的暴力行為。

▲俄烏衝突越演越烈，烏克蘭蘇梅地區（Sumy）一座熱力發電廠14日遭到砲彈轟炸。（圖／路透）

這份由克里姆林宮發布給媒體的機密文件中寫道，「烏克蘭犯了戰爭罪，他們讓莫斯科當局成為西方大規模反俄宣傳行動的目標。」文中同時提到，「俄羅斯希望全世界可以相信，我們的入侵只是戰略的一部份，以防止有人對我們的領土發動核武攻擊，而西方媒體對於此事的報導更是到達了歇斯底里的程度。」

不僅如此，文中還向俄國人民喊話稱，「我國將會實行一項新的法律，以懲罰任何傳播假消息的人，違者最高可處15年有期徒刑。」同時備忘錄還指名來自美國《福斯新聞》的保守派記者塔克卡森（Tucker Carlson）稱，「應該盡可能地多加引用《福斯新聞》記者塔克卡森的報導，他尖銳地批評了美國與北約的行動，以及他們在此次俄烏衝突中扮演的負面角色，因為這是西方國家與北約領導人對於俄國與總統普丁個人的挑釁行為。」

事實上，俄羅斯極盡所能地想要打資訊戰，不過遭到各方強力防堵。推特14日表示，該平台未來將在所有分享俄國官媒的推文上發布警告，與克里姆林宮有關的媒體也將被標示出「散播俄烏衝突的錯誤訊息」。推特也強調，除了加註警語外，將會大幅減少這類內容在推特上傳播的機會。

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