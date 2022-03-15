激戰畫面曝！烏克蘭「遙控砲」射爆俄軍坦克　死守圍城馬力波

Video showing a Ukrainian (Azov regiment) BTR-4 armored vehicle firing on a Russian tank and BMP-1/BRM-1K in Mariupol with its 30mm cannon. A good indication of why a 25-30mm cannon is more useful than a heavy machine gun for armored vehicles.https://t.co/7oUq00rcQK pic.twitter.com/LTHgxbRwyq — Rob Lee (@RALee85) March 14, 2022

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭東南部港口城市馬力波（Mariupol）多日以來持續遭俄軍圍困，但當地仍有士兵正在奮力守城。烏克蘭陸軍在官方臉書頁面上傳一段影片顯示，標有「Z字符號」的俄羅斯坦克與裝甲車，遭烏克蘭士兵用遙控砲塔射爆，在街上被猛烈砲火炸出火焰。

▲俄羅斯裝甲車在馬力波遭烏克蘭軍砲擊，燒出火花。（圖／翻攝自烏克蘭陸軍Facebook影片，下同）

根據《每日郵報》報導，烏克蘭陸軍在臉書上傳影片並表示，儘管這座城市被圍困，但馬力波的戰鬥還持續著，敵人正試圖佔領這座城市，而城市的捍衛者仍在為每個公民而戰。影片拍攝於一輛裝甲運兵車內部，據信是屬於亞速營的烏克蘭士兵觀看的螢幕畫面顯示，幾輛俄軍裝甲車出現在街道上。

報導指出，烏克蘭可裝載30毫米口徑自動加農砲、機槍與反坦克導彈的遙控武器系統軍車躲在房屋後方，向俄羅斯裝甲車連續開火，再延著街道前進，把另一輛有Z字標示的坦克射爆，俄軍士兵躲在後方，而坦克不到幾秒的時間已被炸毀，甚至冒出火焰。

推特簡介上自稱是美國智庫外交政策研究所（FPRI）高級研究員的Rob Lee認為，影片中亞速營使用的是BTR-4 裝甲車，用30毫米加農砲向俄軍坦克與BMP-1和BRM-1K戰車開火，且這段影片很適切地說明了為何25到30毫米加農砲比裝甲車輛的重機槍來得更有用。

《每日郵報》報導稱，烏克蘭民族衛隊（National Guard of Ukraine）的亞速營周一（14日）發布了這段影片，標題寫道「Z的意思是被摧毀（destroyed）」。

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