金融時報：俄向北京「請求軍援」包括導彈、無人機　中國積極回應

▲普丁及習近平在2022北京冬奧開幕前會晤。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

CNN於13日引述2名美國官員說法報導，俄羅斯對烏克蘭發起侵略行動後，向中國請求經濟及軍事援助。儘管此說法已遭中國駐美大使館駁斥，英國《金融時報》（Financial Times）最新報導卻也指出，莫斯科要求中國提供5種軍事設備，包括地對空導彈、無人機、裝甲車、後勤車輛及情報設備，且北京「積極回應」要求。

CNN及《金融時報》報導，美國國務院向歐洲與亞洲盟友發送外交電報透露，北京對於軍援抱持開放態度，甚至表達出積極意願，內文沒有提及可能軍援的具體規模或時間點，也未提供促成這個結論的原始情報。目前尚不清楚，中國是否已經提供援助，或者只是向莫斯科給出承諾。

▲俄軍坦克上面出現神秘Z字。（圖／路透）



美國國防部一名高級官員拒絕評論，僅透露五角大廈正在「非常、非常密切」關注局勢，「如果中國確實選擇在這場戰爭中軍援俄羅斯，可能面臨後果。我們已經看到，中國拒絕加入制裁，責怪西方及美國援助烏克蘭，基本上默許了俄國的所作所為。他們宣稱希望看到和平結果，實際上卻沒有採取任何行動達成這件事。」

另一名拜登政府高官表示，《金融時報》關於軍援設備清單的描述不準確，而華府「對於中國與俄羅斯結盟深表關切。」

不過，中國駐美大使館13日已回應，他們根本不知道俄羅斯提出任何援助要求，遑論北京「積極回應」的說法。俄羅斯14日也否認對中國提出軍援要求。

美官員爆料「俄向北京請求軍援」 中國駐美使館駁斥：從沒聽說過

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