「加拿大狙神」驚爆陣亡！傳參戰僅20分鐘被炸死　本人報平安了

▲ 加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）入境烏克蘭助戰 。（圖／翻攝自CBC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）國際維和與安全中心（IPSC）13日遇俄軍空襲，造成35人死亡，俄方則宣稱有多達180名外國傭兵陣亡。中國社群媒體瘋傳的消息指出，這180人中包括被譽為「狙神」的加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali），甚至傳出他上戰場僅20分鐘就被炸死。不過他後來在臉書發文報平安，證明自己還活著。

綜合CBC、La Presse報導，現年40歲的瓦力（化名）被稱為世界上最優秀的狙擊手之一，曾效力於加拿大第22皇家軍團，2009年至2011年間二度部署至阿富汗，擔任加拿大武裝部隊狙擊手，也曾以外國戰士身份在伊拉克北部助庫德族民兵對抗伊斯蘭國（IS）極端份子，2017年在3.5公里距離外以TAC-50狙擊步槍擊殺目標，創下史上最遠狙殺紀錄，退役後成為電腦工程師，但烏俄開打後為了一句「他們需要一名狙擊手」，決定赴烏作戰。

▲ 微博瘋傳瓦力陣亡的傳聞。（圖／翻攝自微博）

瓦力和另外3名退役軍人一起自波蘭邊境入境烏克蘭抗俄，受到當地人熱烈歡迎。然而，俄軍13日空襲利維夫，8枚導彈擊中IPSC，宣稱造成180名外國傭兵死亡。而微博上14日就有傳聞指出，瓦力當時就在IPSC內，且參戰僅20分鐘就因空襲而死。

有中國網友提到，他的部落格已經2天沒有更新。也有人分析，美國等西方國家「無論如何不會讓瓦力活著回家，他必須死在烏克蘭」，為的就是將他的死作為攻擊俄羅斯的「死亡素材」。

▲ 瓦力在臉書發文報平安。（圖／翻攝自Facebook）

不過，瓦力於台灣時間14日下午在臉書上發文說明，他離被轟炸的基地已經很遠，「不用擔心我的安全」，撇清陣亡傳聞。

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