家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？

▲家樂福楊梅倉儲堆放許多乾貨、電器及電商物品等。（圖／楊熾興提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日視察家樂福楊梅倉儲火警救災情形表示，家樂福楊梅物流中心佔地約7萬多平方米相當龐大，為地上2層鐵皮挑高結構建築物，倉儲堆推放許多乾貨、電器及電商物品等，因此火勢猛烈，現場濃煙瀰漫。

▲家樂福楊梅倉儲於下午1點16分左右完成火場滅火。（圖／楊熾興提供）

至於悶燒多天的蘆竹區美福倉儲，到底裡面置放那些物品？也在臉書社群「我是南崁人」受到議論，網友們亦相繼留言：「美福是全台最大的牛肉進口商，倉儲裡面的冷凍牛肉應該熟了！」、「牛肉要漲了…」、「聽說牛肉跟海鮮就燒掉十個億了？」、「之前在裡面打工，有一層樓是囤放人蔘？」

▲美福倉儲是超大型的密閉式倉儲。（圖／消防局提供）

家樂福楊梅倉儲於今天早上7點半，發生大火，消防團隊於7點41分迅速抵達現場，火勢在9點10分順利獲得控制，並於下午1點16分左右完成火場滅火；鄭市長說，這場大火，在消防局共動員44輛消防車及超過百名消防人員，並進行區域調度，採取四面攻堅、多條水線的方式，在最短時間內控制火場。

而位於桃園市蘆竹區的美福倉儲，消防人員則在10日晚間10時43分，接獲發生大火通報，鄭市長說，因美福倉儲是超大型的密閉式倉儲，建築的方式比較特別，從4樓到7樓是主要的起火及濃煙密布的地方，目前用大鋼牙已經把6樓以下的牆面打開，進行排煙、降溫跟滅火，採取外部滅火的方式，所以美洲豹跟雲梯消防車在6樓以下進行降溫滅火。

不過在七樓的部分，因為大鋼牙極限只到32公尺，這個建築物高達36公尺，因此七樓層迄目前仍然有許多濃煙跟悶燒情況，現在要評估從內部滅火的可行性跟安全性，由消防局團隊按照消防專業來判斷。