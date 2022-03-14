　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？

▲桃園兩大倉儲大火，夕間燒掉這些物品。

▲家樂福楊梅倉儲堆放許多乾貨、電器及電商物品等。（圖／楊熾興提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日視察家樂福楊梅倉儲火警救災情形表示，家樂福楊梅物流中心佔地約7萬多平方米相當龐大，為地上2層鐵皮挑高結構建築物，倉儲堆推放許多乾貨、電器及電商物品等，因此火勢猛烈，現場濃煙瀰漫。

▲桃園兩大倉儲大火，夕間燒掉這些物品。

▲家樂福楊梅倉儲於下午1點16分左右完成火場滅火。（圖／楊熾興提供）

至於悶燒多天的蘆竹區美福倉儲，到底裡面置放那些物品？也在臉書社群「我是南崁人」受到議論，網友們亦相繼留言：「美福是全台最大的牛肉進口商，倉儲裡面的冷凍牛肉應該熟了！」、「牛肉要漲了…」、「聽說牛肉跟海鮮就燒掉十個億了？」、「之前在裡面打工，有一層樓是囤放人蔘？」

▲桃園兩大倉儲大火，夕間燒掉這些物品。

▲美福倉儲是超大型的密閉式倉儲。（圖／消防局提供）

家樂福楊梅倉儲於今天早上7點半，發生大火，消防團隊於7點41分迅速抵達現場，火勢在9點10分順利獲得控制，並於下午1點16分左右完成火場滅火；鄭市長說，這場大火，在消防局共動員44輛消防車及超過百名消防人員，並進行區域調度，採取四面攻堅、多條水線的方式，在最短時間內控制火場。

而位於桃園市蘆竹區的美福倉儲，消防人員則在10日晚間10時43分，接獲發生大火通報，鄭市長說，因美福倉儲是超大型的密閉式倉儲，建築的方式比較特別，從4樓到7樓是主要的起火及濃煙密布的地方，目前用大鋼牙已經把6樓以下的牆面打開，進行排煙、降溫跟滅火，採取外部滅火的方式，所以美洲豹跟雲梯消防車在6樓以下進行降溫滅火。

不過在七樓的部分，因為大鋼牙極限只到32公尺，這個建築物高達36公尺，因此七樓層迄目前仍然有許多濃煙跟悶燒情況，現在要評估從內部滅火的可行性跟安全性，由消防局團隊按照消防專業來判斷。

 

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
烏俄第4輪談判　烏克蘭代表「曝光現況」
家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？
快訊／台電好慘！電桿被撞斷又遇水管破　高雄1100戶還沒復電
台南70年老店「月底收攤」　在地人哀號：拜託不要啊
孫道存被求償74.5億！孫芸芸3姊弟拋棄繼承　還有4人未表態
「房價暴衝2000萬↑」他不在意　曝1觀念懂了輕鬆買
爆欠債退餐酒館股份　大飛發聲了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？

快訊／慘！高雄1100戶還沒復電　電桿被撞斷台電搶修又挖破水管

檢舉達人蘇大媽贏了！大鬧拱天宮涉妨害公務　一、二審判無罪確定

陳男欠繳毒駕罰款6萬元　強制執行現場催繳後繳清

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？

快訊／慘！高雄1100戶還沒復電　電桿被撞斷台電搶修又挖破水管

檢舉達人蘇大媽贏了！大鬧拱天宮涉妨害公務　一、二審判無罪確定

陳男欠繳毒駕罰款6萬元　強制執行現場催繳後繳清

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫措施

學測剛結束　長庚科大黃聰龍院長分享「選校、選科系」關鍵

疫情衝擊！　中原醫工擴大培育「智慧醫材」跨領域人才

提升職場CP值　竹市111年勞工大學3月15日起線上報名

屏東南華微光反轉廢棄小學　勇奪美國繆斯設計獎金獎

竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

蔡英文執政6年房價狂飆　國民黨提5大修法方向

台灣一姐挺進WTT大滿貫16強　鄭怡靜：戰術奏效

混血女星槍戰戲「眼睛被子彈碎片掃到」見紅！　劇組嚇傻急送醫

烏俄第4輪談判恐破局　烏克蘭代表「曝光現況」：雙方溝通困難

瑀熙7年前「耳下短髮」嫩顏曝光！被酸現在走樣了　高EQ回應網讚翻

家樂福、美福倉儲大火！海量牛肉海鮮一夕燒掉　網驚：要漲價了？

網酸「敢不敢剪健保卡？」台灣表妹開1條件：蔡英文這樣做我就剪

俄羅斯稱消滅180名外國志願軍　烏克蘭否認

李沐回母校女中！自爆「高中迷惘」不想上學　百變造型驚豔粉絲

快訊／慘！高雄1100戶還沒復電　電桿被撞斷台電搶修又挖破水管

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

蘇大媽涉妨害公務　一、二審判無罪

高雄1100戶停電6hrs還沒復電

台南購物輕豪宅2名得主出爐

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

持續抽水站老舊機組汰換更新

快上網　「桃園好市乘雙券」登記倒數

陳男欠繳毒駕罰款6萬元強制執行繳清

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

全台首創水帶清洗捲收機

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫

藍軍請黃偉哲拿出對策全力防疫

公布酒駕累犯資料民、眾兩黨議員言詞交鋒

桃園兩大倉儲大火　夕間燒掉這些物品

前麥寮鄉長許忠富　今登記黨內初選

更多熱門

相關新聞

家樂福楊梅倉儲大火　造成空污將挨罰

家樂福楊梅倉儲大火　造成空污將挨罰

家樂福位於桃園市楊梅區的倉儲14日發生大火，猛烈火勢衍生濃煙直竄天際，造成空氣污染，民眾於臉書社群紛紛相互提醒「關閉門窗、少外出」訊息，市府環保局隨即派員前往現場應變與監測空氣品質指出，該工廠因產生明顯粒狀污染物造成空氣污染，環保局依違反空污法第32條規定告發，處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

桃園家樂福物流大火　醫師急喊：未來3天減少外出

桃園家樂福物流大火　醫師急喊：未來3天減少外出

楊梅倉大火！家樂福急最新應變方案出爐

楊梅倉大火！家樂福急最新應變方案出爐

家樂福楊梅倉大火　線上購物公告延遲到貨

家樂福楊梅倉大火　線上購物公告延遲到貨

空拍畫面曝！桃園家樂福物流「全面燃燒」黑煙漫天

空拍畫面曝！桃園家樂福物流「全面燃燒」黑煙漫天

關鍵字：

桃園倉儲大火美福家樂福燒掉

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

快訊／幻象2000墜機光點消失　飛官獲救人員平安

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

阿嬤雜亂倉庫變「北歐風玄關」　耗時1個月！簡約設計超質感

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面