家樂福楊梅倉儲大火造成空汙　桃園環保局批管理不善將開罰

▲家樂福楊梅倉儲大火造成空污，將被重罰。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

家樂福位於桃園市楊梅區的倉儲14日發生大火，猛烈火勢衍生濃煙直竄天際，造成空氣污染，民眾於臉書社群紛紛相互提醒「關閉門窗、少外出」訊息，市府環保局隨即派員前往現場應變與監測空氣品質指出，該工廠因產生明顯粒狀污染物造成空氣污染，環保局依違反空污法第32條規定告發，處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局於今日上午一接獲消防隊通報，楊梅區梅獅路家樂福倉儲發生火災，隨即派遣6名稽查員前往稽查並與消防局一同應變，並現場請業者立即做消防廢水圍堵，避免污染擴大。環保局同時也隨即調度一台監測車將於下風處之仁美國中進行監測。

此外，稽查員於廠區下風處以儀器監測總揮發性有機化合物為0.137 ppm，另就大環境的空氣品質而言，鄰近的環保署空氣品質測站之空氣品質屬「良好至普通」等級。環保局表示，業者因管理不善導致火警，致明顯粒狀污染物及異味污染物散佈於空氣造成空氣污染，已違反空氣污染防制法第32條第1項規定，故依法告發並處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局指出，針對廠房周邊溝渠亦有進行水質採樣，其酸鹼度為中性，水溫21.4°C、重金屬銅、鎳未檢出，該局已責成業者持續進行消防廢水圍堵並返送回廠內蓄水池。另有關火災產生之廢棄物已要求業者儘速委託合格清除處理業者處理，並於廢棄物清理前提出處置計畫書，經本局審查核准後始得清除。

環保局也說，目前吹西北風，建議下風處民眾或敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，務必戴口罩。