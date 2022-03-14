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楊梅倉大火「家樂福3大緊急應變」：開放廠商直送到店、門市支援出貨

▲▼ 家樂福楊梅物流中心空拍畫面曝 。（圖／記者林振民攝）

▲家樂福楊梅大倉今晨傳出火警 。（圖／記者林振民攝）

記者蕭筠／台北報導

家樂福去年底甫啟用的「楊梅大倉」今（14）日一早傳出火警，現場濃煙不斷竄出，火勢猛烈，業者稍早則表示，人員均即時撤出並無傷亡，全台門市正常營運不受影響。稍早，家樂福再度作出最新說明，急提3大緊急應變，包括啟動桃園大園、高雄岡山倉庫改為24小時運作，以及開放廠商直送到店、量販門市支援線上購物出貨，以保消費者權益。

家樂福最新聲明表示，今（14）晨家樂福楊梅倉發生火警，第一時間即疏散場內百餘位員工，確保所有人員安全無虞，消防局就近成立緊急指揮中心控制現場狀況，受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪．至於起火原因，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。

家樂福強調目前在台擁有桃園楊梅、桃園大園及高雄岡山倉庫，3大倉庫可互為支援倉儲，因應此狀況啟動桃園大園、高雄岡山改為24小時運作，且開放廠商直送到店，目前全台量販及超市共317門市營業並未受到影響，線上購物由全台68個量販門市支援線上購物出貨，線上線下供貨無虞確保消費者權益。

蝦皮商城「家樂福線上購物」（圖／翻攝自蝦皮商城）

▲蝦皮商城「家樂福線上購物」也顯示休假中無法下單。（圖／翻攝自蝦皮商城）

家樂福楊梅倉大火也波及線上購物、蝦皮商城，目前站上家樂福線上購物暫時無法下單，而進駐蝦皮商城的「家樂福線上購物」賣場轉成休假模式，同樣無法下單。家樂福全台物流中心包括桃園觀音、蘆竹、龜山，南部則有高雄岡山以及雲林西螺的蔬果直採中心，而楊梅大倉則是結合乾貨、冷凍冷藏及生鮮的綜合多溫層物流倉儲，同步配合配送線上購物物品。

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