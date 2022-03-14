桃園家樂福物流大火空污亮紅燈　醫師急喊：未來3天儘量減少外出

▲家樂福楊梅物流中心大火，黑煙竄天遠在數十公里可見。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

家樂福楊梅物流中心14日清晨發生大火，黑煙竄天遠在數十公里外皆可見，鄰近地區的空氣品質亮紅燈，胸腔內科醫師提醒民眾，未來3天應該儘量減少外出活動，如需外出建議至少配戴一般外科口罩，來避免身體不適。

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▲因空污嚴重，胸腔科醫師謝國洲呼籲民眾減少外出並配戴一般外科口罩。（圖／記者楊熾興翻攝）

聯新醫院胸腔科謝國洲助理副院長表示，空氣汙染PM2.5為非肉眼可見的微小粒子，直徑小於頭髮的1/30，會穿透人體防禦機制進入到肺泡，可能造成呼吸道發炎，增加氣喘、肺阻塞，甚至是肺癌發生率。空氣污染首當其衝影響的是上呼吸道的健康，原本就有氣喘或肺阻塞等呼吸道疾病的患者，接觸到髒空氣污染物質PM2.5，很可能引起急性發作，肺阻塞的主要症狀是喘、咳、痰；氣喘的主要症狀也是咳嗽和呼吸喘。謝國洲助理副院長提醒呼吸胸腔相關患者，除規則使用藥物外，如有不適症狀應立即回診。

受到倉儲物流中心大火，未來這幾天可能會有顆粒大的落塵，落在週圍的物體或車子表面，人如果經過會有揚塵效果，如果吸入其呼吸道會產生刺激，所以建議盡量減少外出。另空氣污染PM2.5會透過門窗進入室內，因此也要將門窗關閉，打開空調系統，也可以使用空氣清淨機，減少有害空氣懸浮物質。

謝國洲指出，PM2.5的粒子小一般布製口罩是沒有防護的作用，因此需要配戴醫療等級N95口罩。雖然原本用於預防肺結核及飛沬傳染的N95口罩能有效阻擋，過濾效果很強，但是戴起來很緊，大概戴1個小時就會覺得呼吸費力而無法久戴，因此建議民眾可選戴一般外科用的口罩。如果達到紅色以上或紫爆等級應避免出門。