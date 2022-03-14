家樂福楊梅倉大火　線上購物公告延遲到貨、蝦皮賣場「休假中」

▲桃園楊梅家樂福物流中心今（14）日一早發生大火。（圖／民眾提供）

記者洪菱鞠／台北報導

桃園幼獅工業區今（14）日一早傳出火警，現場焦黑濃煙不斷竄出，火勢猛烈，經了解起火位置是家樂福楊梅物流中心，消防單位正在緊急撲滅中。這場大火也波及到家樂福線上購物，包括蝦皮商城上的進駐賣場暫時無法下單，東森購物楊梅倉因受交通管制而暫時無法進出貨，將補償受影響的會員，其他電商平台則表示物流配送不受影響。

據了解，這次起火的家樂福楊梅物流中心，是家樂福最新投資的機器撿貨自動倉庫，主要用來倉儲乾貨等商品，提供全台家樂福賣場及線上購物，而業者也緊急作出回應，表示全台家樂福仍正常營業。

不過相對於賣場有庫存，線上購物被外界認為可能受此次大火影響，其中就發現到，家樂福線上購物公告提醒消費者，「訂單將轉由門市直接出貨，部分訂單可能會延遲到貨；另為加速出貨，商品缺貨將直接刪除。」另外，進駐蝦皮商城的「家樂福線上購物」，目前賣場已經轉成休假模式，呈現不能下單的狀態。

▲家樂福線上購物發出公告提醒。（圖／翻攝自家樂福線上購物）

▲蝦皮商城的「家樂福線上購物」，暫時不能下單。（圖／翻攝自蝦皮商城）

而為了配合消防人員滅火，東森購物楊梅倉目前採取斷電防護，同時警戒防範零星火苗波及，東森購物網表示，由於周邊交通動線進行管制，暫時無法進出貨，後續將等消防局火勢撲滅，就會恢復出貨，針對後續延遲出貨部分，已經通知會員，也將擬定補償機制。

其他電商平台方面，PChome 24h購物的物流中心主要位於八德、龜山、大園，Yahoo奇摩購物中心則是位在大溪，另包括momo購物網、遠傳friDay購物、博客來，都表示物流配送不受影響，正常出貨；生活市集也提到，目前未收到廠商反應，會再持續觀察。