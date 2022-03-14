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檢舉達人蘇大媽贏了！大鬧拱天宮涉妨害公務　一、二審判無罪確定

▲檢舉達人蘇大媽，2020年6月在拱天宮與民眾發生衝突後被告妨害公務，遭警方帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲檢舉達人蘇大媽，2020年6月在拱天宮與民眾發生衝突後被告妨害公務，遭警方帶回偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

被稱為檢舉達人的「蘇大媽」2020年6月在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮滋事，遭廟方公告「永久不受歡迎人物」並與警員拉扯，被依妨害公務罪嫌起訴；苗栗地院一審判蘇大媽無罪後，檢方不服提出上訴，但二審法官認為檢方並未提出其他積極證據，因此維持原判，判蘇大媽無罪確定。

檢方指出，蘇大媽在2020年6月6日晚間9時許，在通霄鎮白沙屯拱天宮香客大樓外與民眾發生口角衝突；員警獲報後趕往現場，要求蘇大媽出示證件竟遭拒，在無法確認蘇婦身分下，依警察職權行使法帶往勤務處所查證，過程中一名吳姓女警因此被蘇婦推倒，導致女警手部挫傷，蘇大媽當場被警方依妨害公務現行犯帶回偵辦。

▲拱天宮因蘇大媽事件，還貼出公告拒絕她進入廟內 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲拱天宮因蘇大媽事件，還貼出公告拒絕她進入廟內 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經檢視警方密錄器後，一審法官認定，蘇大媽並未有積極攻擊女警行為，單純只是要掙脫女警的肢體動作，非屬刑法所稱強暴行為，故認為不能證明蘇大媽犯罪，因此判決無罪；但檢方不服上訴高分院。

而高分院法官認為，檢方提起上訴，仍執前詞指摘原判決不當，就原審依職權為證據取捨及心證形成得事項，反覆爭執；此外，檢方未提出其他積極事證，證明蘇大媽確實有妨害公務的情形，因此認定上訴無理由，應予駁回。全案確定。

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